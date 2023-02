Depuis près de 60 ans, ce couple de Berrichons fête la Saint-Valentin

C'est la fête des amoureux ! Comme chaque année, la Saint-Valentin est célébrée le 14 février. Aujourd'hui, vous allez peut-être offrir des roses à votre bien-aimé, dîner en tête-à-tête ou encore faire une escapade romantique. Pour certains couples, cette tradition perdure d'année en année. À l'Ehpad Domitys de Châteauroux notamment, Antoine et Antoinette s'apprêtent à fêter leur 56e Saint-Valentin.

ⓘ Publicité

loading

Bientôt 60 ans de mariage

Ils se sont dits "oui" le 30 avril 1966. En portant le même prénom, ils étaient en quelque sorte prédestinés. "C'était la seule condition, si elle n'avait pas eu le même prénom, ça n'aurait pas marché", plaisante Antoine. Après 56 ans de mariage, les deux tourtereaux se souviennent encore de leur première rencontre. "C'était à la fête foraine, se souvient Antoinette. Depuis, on ne s'est plus quittés".

C'est très exactement près des autos-tamponneuses qu'ils ont échangé leur premier regard. Antoine est immédiatement tombé sous le charme. "Elle était grande et brune, c'était une très belle femme", assure-t-il. "Lui aussi était beau garçon, renchérit Antoinette. Il avait de beaux yeux".

"S'il fallait resigner, je resignerais"

De leur histoire d'amour sont nées deux filles, puis trois petits-enfants. À près de 80 ans, Antoine et Antoinette gardent le souvenir d'une vie heureuse. "On a eu une belle vie, elle nous a apporté tout ce qu'elle peut apporter à des gens qui s'aiment", confie la retraitée.

Mais les deux amoureux le reconnaissent volontiers : 56 ans de mariage, ce n'est pas toujours tout rose. "On a eu des engueulades et on en a encore aujourd'hui", admet Antoinette. Malgré les hauts et les bas, l'amour est encore bien présent. "S'il fallait resigner, je resignerais tout de suite", insiste Antoine.

Le secret d'un mariage qui dure ?

Leur recette pour un mariage qui dure ? "Il faut faire preuve de souplesse et mettre de l'eau dans son vin", conseille Antoinette. "Oui, il faut faire des concessions", confirme son mari. Il faut également entretenir la flamme. À l'approche de leurs noces de diamant, le couple fête toujours la Saint-Valentin. Ce soir, ils dîneront d'ailleurs en tête-à-tête avec des chandelles. "On va se faire un bon petit plat et manger un bon gâteau", conclut les deux époux.