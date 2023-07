"Depuis quinze jours, je vis dans la peur" : un jeune Marocain menacé d'expulsion à Cherbourg

"J'avoue être désemparée à ce jour et ne plus savoir quoi faire". Voici un extrait de l'appel à l'aide de Sandrine Poulain, la gérante du Café du Port à Cherbourg, publié sur les réseaux sociaux. Un de ses employés, Alae Eddine, un jeune homme de 24 ans originaire du Maroc, est menacé d'expulsion. Cela fait quatre ans et demi qu'il est en France. Il travaille au sein du restaurant cherbourgeois depuis août 2022 : d'abord comme saisonnier, puis comme titulaire.

Mais lors d'un contrôle Urssaf courant juin, c'est la surprise : sa patronne découvre qu**'il possède une fausse carte d'identité espagnole.* "Bien évidemment, nous ne pouvions pas le savoir... On ne peut même pas d'un point de vue moral lui reprocher cela"*, explique Sandrine Poulain. Bilan : Alae Eddine, que ses collègues surnomment affectueusement "Aladin", doit pointer chaque matin à la Police aux frontières (PAF) avec une épée de Damoclès au dessus de la tête. Il est assigné à résidence à Cherbourg.

Un périple de quatre mois pour arriver en France

"Depuis ce contrôle, je ne vais pas bien, je stresse. Je suis malade. J'ai mal au cœur. Je ne veux pas partir**, car ici j'ai un travail et mes amis,** confie le jeune homme, les yeux embués. Je n'ai jamais rien fait de mal. J'ai toujours pris le chemin du sérieux, du travail". Alae Eddine est arrivé en France après un périple de quatre mois qui l'a vu traverser plusieurs pays : la Turquie, le Kosovo, la Croatie, l'Italie, etc. Le tout à la nage, par les forêts et les chemins de traverse, à l'abri des regards. Ils étaient un groupe de dix ; seulement trois ont survécu à cette épreuve terrible sur les chemins de l'exil.

La France, ça a toujours été le rêve d'Aladin. "Mon grand-père, qui s'est battu en Indochine sous l'uniforme français, m'a toujours donné l'amour de ce pays. J'ai trop souffert pour en arriver là. Tous les amis me disent que je ne mérite pas cette situation", précise le jeune homme.

Un "amoureux de Cherbourg"

C'est la troisième fois qu'il est visé par une obligation de quitter le territoire français (OQTF). "Pour nous, ça a été une énorme surprise. C'est notre chouchou, tout le monde l'adore. Il a un numéro Urssaf, on cotise retraite, Pôle emploi... Tout le système administratif français ne s'est pas rendu compte qu'il avait une fausse carte d'identité", explique la patronne du Café du Port.

Les 26 salariés du restaurant ont fait une lettre de recommandation pour sauver leur collègue. "C'est vraiment une crème. Il envoie une partie de son salaire à ses parents. Et il est véritablement tombé amoureux de Cherbourg. C'est beau de voir ce jeune homme fier de rester en France, alors que nous, on est toujours là en train de se plaindre. C'est une belle leçon de vie", explique Sandrine Poulain*.*

Dans quatre mois, "Aladin" allait avoir les cinq ans d'ancienneté minimum pour prétendre à une carte de séjour. Mais là, il se retrouver sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Une expulsion vers le Maroc qui peut intervenir à tout moment, d'ici la fin juillet.