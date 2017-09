Depuis un mois des habitants sont privés d'internet et de téléphone à Martigues

Cet été, un camion a arraché un câble rue des Laurons à Martigues. Depuis un mois, une trentaine de foyers sont privés d'internet et de téléphone fixe. Un collectif de riverains s'est donc formé pour être reconnecté au reste du monde.

Depuis un mois, des habitants de la rue des Laurons à Martigues vivent sans internet, sans téléphone fixe et certains n'ont même plus accès à la télévision. Le 28 août un camion arrache un équipement télécom situé sur un poteau, quelques jours après une équipe est venue réparer mais depuis rien ne fonctionne. Joel Meunier habite au 65 rue des Laurons, le câble en question se trouve juste devant sa maison : "Ce câble pendait depuis très longtemps on se doutait que ça allait arriver. Ils l'ont rebranché et c'est à ce moment là que s'est produit l'incident, la personne n'a pas du faire correspondre les fils correctement."

On est coupés du monde et ça pourrait durer jusqu'au 23 novembre. Brigitte, une habitant de la rue des Laurons.

Depuis plus moyen d'utiliser internet ni le téléphone fixe pour sa femme Brigitte c'est la galère au quotidien surtout qu'ici le portable ne passe pas bien : "On est un peu coupés du monde, si on a une urgence c'est pas évidemment. Je téléphone beaucoup avec le fixe étant donné que j'ai un portable en limité et pour écouter la radio je me sert d'internet donc je n'écoute plus la radio depuis un mois. Ca pourrait durer jusqu'au 23 novembre. Nous sommes chez sosh et on nous a annoncé que la réparation serait faite le 23 novembre."

Nicolas Patris, un voisin concerné par le même problème est révolté : "Je suis choqué par la manière dont les travaux ont été faits*_. Si des amis me laissent des messages je n'en sais rien. Ce qui est plus grave c'est que j'ai des rendez vous médicaux si on doit me contacter pour modifier un rendez-vous c'est foutu. Je ne peux plus communiquer avec ma fille qui est au Chili par Skype c'est très très dur."_ *Les habitants ont tenté de joindre Orange, l'opérateur en charge des réparations en vain."

Depuis un mois, les habitants contactent en vain leurs opérateurs pour avoir accès à nouveau à internet © Radio France - Romane Porcon

Certains habitants qui ont recourt à l'ADSL n'ont même plus accès à la télévision, certains habitants travaillent à leur domicile et ne peuvent plus sans accès à internet alors attendre trois mois c'est impensable pour Joel : "On a essayé d'intervenir auprès de la mairie, on a écrit à notre député, à notre conseiller général et nous attendons à l'heure actuelle que quelqu'un veuille bien prendre notre problème en charge." Les habitants concernés vont faire une lettre recommandé à leur fournisseur et le collectif se rendra à la mairie s'il n'obtient pas de réponse.