"Depuis une semaine les réservations s'effondrent" : le coronavirus nuit au tourisme estival en Mayenne

Le covid fait beaucoup de mal à certains professionnels du tourisme en Mayenne. Voir la Mayenne partout à la télé, entendre parler de la situation sanitaire à la radio, ça ne donne pas vraiment envie à certains touristes de venir.

Serge Faucon a créé un camping au sein de exploitation agricole à Ernée il y a trois ans, il est éleveur de vaches laitières. Un camping à la ferme de six emplacements, vingt campeurs maximum. Mais son tableau de réservation est en train de se vider.

On a reçu beaucoup de coups de fil pour déprogrammer les réservations. Depuis une semaine ça s'effondre

Des annulations, et en plus, cette année, les campeurs étrangers ne viennent pas.

Les étrangers, on les compte sur la main. On a eu un Allemand, un Belge et deux Anglais. La clientèle étrangère a déserté, c'est catastrophique pour le département