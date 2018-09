Paris, France

Comment se débarrasser des rats qui envahissent Paris ? Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris, s'est rendu cette semaine à New-York pour trouver des idées. La municipalité américaine consacre 32 millions de dollars à la dératisation de sa ville. L'élu parisien a notamment rencontré les maires des quartiers de Brooklyn et de Manhattan, mais pas seulement. Geoffroy Boulard a aussi découvert de nouvelles techniques qu'il espère voir un jour être appliquées à Paris.

Car pour le moment entre la capitale française et New-York, le constat est sans appel estime l'élu parisien : "On a dix ans de retard par rapport à ce qui se fait à New-York". Outre-Atlantique, la guerre menée contre le rat est impitoyable. Des services entiers sont dédiés à la traque : "Il y a des équipes d'inspecteurs et d'analystes dont le travail est uniquement de comprendre les causes de la présence de rats sur l'espace public".

importer les techniques qui marchent

Et puis ensuite, les américains disposent d'un arsenal beaucoup plus poussé. Geoffroy Boulard n'est d'ailleurs pas revenu à Paris les mains vides. Dans ses valises, des échantillons de poisons soit-disant plus efficaces et respectueux de l'environnement. Une technique a d'ailleurs particulièrement impressionné l'édile parisien. Celle dite du "ice dry" : "c'est une glace carbonique qui permet d'aller en profondeur dans le terrier pour endormir le rat et surtout permettre, grâce à une petite émanation, d'identifier les différentes entrées d'un terrier".

Autre piste de réflexion, le mobilier urbain et notamment des poubelles "totalement hermétiques" aux rongeurs qui "grimpent dans les poubelles actuelles de la ville de Paris". En quelques mois, 180 poubelles de ce genre ont été implantées à New-York explique Geoffroy Boulard qui n'oublie pas de préciser le prix : 3.000 dollars pièce !

Enfin la ville de New-york fait aussi preuve de pédagogie envers sa population avec la création de la Rat Academy ("l'académie du rat") : "Des ateliers sont proposés tous les samedis aux habitants de New-York qui souhaitent apprendre à mieux gérer et trier leurs déchets. On en est pas encore là à Paris !" Pas encore, mais peut-être bientôt ? Geoffroy Boulard doit présenter ses recommandations lors du prochain conseil de Paris prévu à la fin du mois de septembre.