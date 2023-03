Dérives sectaires : "Il faut pouvoir appliquer les lois", estime la présidente du CAFFES

A la demande de la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté, Sonia Backès, les principales associations engagées contre les dérives sectaires sont réunies aujourd'hui et demain à Paris pour des assises inédites, convoquées alors que la Miviludes, la mission interministérielle en charge de recueillir et de traiter les signalements, est toujours davantage sollicitée : entre 2020 et 2021, le nombre de saisines a augmenté de 33,6 % .

"Le terreau est très propice à tous ces personnages"

"C'est la même chose pour nous, donc il était temps d'avoir ces assises", estime Charline Delporte, engagée depuis longtemps dans le Nord-Pas-de-Calais sur ces questions, et présidente aujourd'hui du Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire (CAFFES).

Si certaines dérives, liées notamment à des communautés religieuses, sont identifiées depuis plusieurs années, la tendance est à l'accélération et à la diversification des signalements. En effet, sur les 3118 dossiers traités par la Miviludes en 2021, 744 concernait la santé, avec des pratiques de soins non conventionnelles comme la naturopathie, 173 concernait le développement personnel, 148 le complotisme et le mouvement antivax.

"Le terreau est très propice à tous ces personnages : des leaders à caractère sectaire qui mettent sous emprise des personnes, explique Charline Delporte. On a bien sûr les réseaux sociaux, un phénomène de radicalisation, mais également le Covid il y a deux ans. Les peurs et les angoisses ont été fortes et naturellement, dans les organisations sectaires, ils ont profité de tout cela."

Comment, dès lors, reconnaître un leader à caractère sectaire ? Pour Charline Lecarpentier, qui participe aux assises et qui était l'invitée ce jeudi matin de France Bleu Nord, on retrouve dans ces dérives sectaires la notion d'emprise et de manipulation, souvent pour du pouvoir ou de l'argent : "Il va y avoir une adhésion, une séduction. Il va y avoir après un engagement, mais surtout aussi, la victime va descendre les marches jusqu'à perdre son esprit critique et son libre arbitre."

"On l'appelait le kangourou"

Parmi les victimes de dérives sectaires aidées par le CAFFES : Jean-Baptiste, qui a accepté de raconter son parcours à Romane Porcon. Quand il était enfant, ce Lillois a été embarqué dans une communauté par ses parents. Il a mis plusieurs années à s'en sortir.

Comment lutter contre ces dérives et aider ceux qui en sont victimes ? Pour Charline Delporte, au-delà de renforcer l'accompagnement des victimes, ces assises doivent être l'occasion de faire de la prévention auprès des magistrats pour qu'ils agissent contre ces "leaders". "On peut caractériser aujourd'hui et depuis des années au CAFFES ce qu'est un mouvement à caractère sectaire. On a suffisamment aujourd'hui dans notre arsenal juridique mais il faut pouvoir appliquer les lois ! Et pour cela, il faut renforcer la prévention et la formation des professionnels."