Dérives sectaires : les signalements en hausse de 86% en cinq ans, le gouvernement veut plus de prévention

Les nouveaux gourous cherchent à exploiter es failles et les fragilités de chacun d'entre nous.

Une vidéo qui promet de guérir rapidement d'une maladie grave grâce à des remèdes naturels, des textes qui permettent de nourrir une quête de sens, des idées décoiffantes partagées en masse sur les réseaux sociaux.... Voici ce à quoi peuvent ressembler les nouvelles dérives sectaires, souvent conçues par des gourous 2.0, qui recrutent via internet et les réseaux sociaux.

Le nombre de signalements reçus par la Miviludes est en "hausse de 86 % en cinq ans", a indiqué ce jeudi sur franceinfo Christian Gravel, le président de cette mission interministérielle qui surveille et lutte contre les dérives sectaires. Ce jeudi, les premières assises nationales contre les dérives sectaires s'ouvrent à Paris.

Une hausse préoccupante des dérives

"Des centaines de milliers de nos concitoyens sont concernés directement ou indirectement par ces problématiques-là", a précisé Chritian Gravel, qui précise qu'il s'agit là uniquement de "la partie émergée de l'iceberg". En novembre, le dernier rapport de la Miviludes faisait état de 4.020 signalements en 2021, un chiffre record qui représente une hausse de 33,6% en un an seulement.

"Ce processus est pernicieux, pervers, parce qu'il s'inscrit dans de la manipulation mentale", précise le président de la Miviludes. "Évidemment, il est dangereux puisqu'il se traduit par des problématiques psychologiques, financières, physiques. Parfois, il aboutit à des drames, comme des viols ou des morts", rappelle-t-il.

Gourous 2.0 et complotisme

Le phénomène a pris de l'ampleur avec l'émergence des discours complotistes, et leur explosion pendant le Covid. "Des "nouvelles pratiques, notamment toutes les pratiques alternatives en matière de santé ont explosé suite au Covid", indiquait Sonia Backès, la secrétaire d'Etat à la citoyenneté, dont dépend la Miviludes, ce jeudi sur France Inter.

"L'une des caractéristiques aussi liées à l'émergence du web, c'est la croissance exponentielle des théories complotistes et leur hybridation avec les phénomènes sectaires", appuie Christian Gravel. "L'un des éléments-clés de cette évolution du phénomène sectaire, c'est d'abord l'émergence des réseaux sociaux, et donc la démultiplication de micro-influenceurs sectaires", poursuit-il.

"Ils s'inscrivent toujours dans les mêmes logiques, en vous vendant du bonheur, des recettes miracles, notamment lorsque vous êtes confronté à la maladie."

Tout le monde peut en être victime

Devenir victime de tels agissement peut arriver à tout le monde, rappelle Christian Gravel. "Ça n'a rien à voir avec une question de naïveté", prévient-il. "Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de ceux que nous avons en face. Ils exploitent toutes les failles, toutes les vulnérabilités, toutes les fragilités qui peuvent concerner chacun d'entre nous", poursuit-il. "Ils s'adaptent aux évolutions de la société, aux besoins, aux attentes de nos concitoyens en quête de sens et qui reçoivent une vision du monde, des recettes, des guides de vie leur permettant d'être dans un processus soi-disant d'avancée, de développement, alors qu'ils sont au cœur de manipulations avec des préjudices qui peuvent être très lourds."

Objectif prévention

Face à ces risques, la secrétaire d'Etat à la Citoyenneté Sonia Backès estime que "le premier objectif, c'est la prévention", qui représente "sans doute le plus gros travail à faire". "Il faut qu'on essaie d'agir le plus possible en amont", a-t-elle estimé sur France Inter.

Le gouvernement compter ainsi mener une campagne de communication. Sonia Backès estime "pas normal que dès qu'on voit une vidéo sur Internet nous promettant la guérison, on y croit".

La secrétaire d'État souhaite ainsi qu'un travail sur "l'éducation à l'information" soit fait pour aider les citoyens à "avoir une vigilance" sur le sujet. "Aujourd'hui malheureusement toute une génération regarde l'information quasi-exclusivement sur les réseaux sociaux", où "arrivent de la même manière des informations vérifiées et n'importe quelle communication de n'importe qui", regrette-t-elle. Elle plaide donc pour "former davantage" pour se prémunir des dérives.

Bientôt un numéro vert ?

La secrétaire d'État Sonia Backès a elle-même assisté à ces phénomènes, car sa mère a appartenu à l'Eglise de la Scientologie. Elle a donc vu à quel point "quand rentre dans une organisation à caractère sectaire, il est très difficile d'en sortir". Elle témoigne notamment de la difficulté pour l'entourage des victimes : "On est complètement démuni", se désole-t-elle. Elle souhaite que soit menée une réflexion "sur l'alerte". "On va proposer de mettre en place, en lien avec France Victimes, une capacité d'alerte par un numéro" vert, annonce la secrétaire d'État.