Dernier bain de l'année pour une trentaine de courageux habillés en flamants roses à Marseillan

Comme chaque année, des groupes se forment pour aller se baigner une dernière fois le 31 décembre. À Marseillan, une trentaine de personnes ont fini 2022 avec un dernier bain à la plage d'honneur. Les maillots de bain, jupes, chapeaux et bouées étaient tous aux couleurs du flamant rose. Un dress code imposé par les organisateurs : la Capéchade – Foodlab du bassin de Thau et Les Flamants Oz – Longe côte de Marseillan.

Les courageux sont restés deux ou trois minutes dans l'eau avant de ressortir. © Radio France - Morgane Guiomard

Finir l'année en beauté

C'est la deuxième édition de ce bain du 31 décembre à Marseillan. Et une première pour Maryline, 63 ans : "il faut oser. Je n'ai pas très chaud en maillot de bain mais j'y crois !" Elle s'élance avec le groupe et ressort deux minutes après, tout sourire. "Je suis heureuse de l'avoir fait même si j'ai froid" dit-elle avant d'aller se réchauffer et se changer.

Le vent souffle un peu, le soleil se cache derrière les nuages. Températures : 13 degrés dehors, 12 degrés dans l'eau. Cela ne fait pas peur à Véronique, 60 ans, qui court dans la mer avec son énorme bouée flamant rose. "On ne va y rester une demi-heure mais ça requinque !"

Une belle manière de terminer 2022 et de commencer 2023 pour tous ces courageux qui reviendront sûrement l'année prochaine. Sur place, une soixantaine de personnes ont pu boire une soupe faite à partir d'invendus du marché et manger un gâteau ensemble sur la plage.