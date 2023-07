Dernier décollage réussi pour la fusée Ariane 5

La fusée Ariane 5 a réalisé avec succès son dernier et 117ème décollage.

Un adieu réussi. Après deux reports , la fusée Ariane 5 a finalement réalisé son 117ème et dernier décollage avec brio dans la nuit de mercredi à jeudi, depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane. La fusée de 53 mètres de haut a décollé du pas de tir à 19h, heure locale. Trente minutes plus tard, le satellite français Syracuse 4B et le satellite allemand Heinrich Hertz (H2Sat) ont quitté le lanceur avant d'être placés en orbite. Les applaudissements ont retenti dans la salle. A l'extérieur, des centaines de personnes étaient massées pour admirer le spectacle.

117ème et dernier vol pour la fusée européenne

La mise en orbite du satellite français "marque un tournant majeur pour nos armées : meilleures performances et meilleure résistance aux brouillages" , s'est félicité sur Twitter le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. "Le travail d'Ariane 5 est désormais terminé et Ariane 5 a terminé en beauté" , a déclaré de son côté le PDG d'Arianespace, Stéphane Israël.

C'est une page qui se tourne pour la reine des fusées, propriété de l'Agence spatiale européenne. Lancée en 1996, Ariane 5 avait pour rôle de placer des satellites sur orbite géostationnaire et des charges lourdes en orbite basse. Pendant 27 ans, elle a dominé le marché mondial du lancement de satellite, devant ses concurrents américains et russes. A tel point qu'elle a été choisie par la Nasa pour lancer le télescope James Webb, le 25 décembre 2021.

Ces dernières années, Ariane 5 a été concurrencée par Space X, entreprise américaine fondée par le milliardaire Elon Musk, qui réalise un vol par semaine en moyenne. Pour répondre à cette nouvelle concurrence, Ariane 5 sera bientôt remplacée par sa petite sœur, la fusée Ariane 6, qui promet de diviser les coûts par deux. La fin d’Ariane 5 va entraîner 190 suppressions de postes sur 1 600, la nouvelle fusée ayant des besoins réduits en main-d’œuvre et en maintenance. Le premier décollage d'Ariane 6 est prévu pour fin 2023 ou début 2024 .