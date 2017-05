Les rugbymens de Poitiers jouent leur montée en Fédérale 2 face à Tours

Après deux années difficiles et une dette de près de 350 000 euros à éponger, le club de rugby poitevin relève la tête. Cette saison, les joueurs ont fait une remontée spectaculaire. Ce dimanche 14 mai à 15h face à Tours, lors des 16e de finales retour ils sont aux portes de la Fédérale 2.

Derniers réglages pour les poitevins, dernier entraînement avant la confrontation avec Tours. Sur le terrain c'est la mêlée. Mais leur entraîneur ne laisse rien passer. "Allez ! il faut aller au près pour jouer, c'est au près qu'il faudra être dimanche !" L'enjeu est gros pour ces joueurs amateurs, car s'ils gagnent ils monteront en fédérale 2. Julien Laurent, ailier préfère ne pas trop y penser. "On se concentre sur nos points forts et on laisse les coachs pointer nos faiblesses pour les cacher le mieux possible à l'adversaire".

C'est la cerise sur le gâteau - Michel Laidet, co-président du club

Quelques semaines plus tôt personne n'aurait parié sur eux. Même le co-président Michel Laidet n'en revient pas. "En début de saison notre objectif c'était la qualification. Aujourd'hui on est à la moitié des 16e de finales l'objectif est atteint alors on vit ça comme la cerise sur le gâteau".

L'important c'est de jouer comme une bande de copains - Dominique Boutet, vice-capitaine

Maintenant qu'ils y sont les poitevins veulent garder leur fraîcheur de jeu. "On ne se prend pas la tête ! C'est important mais ce n'est que du rugby, l'important c'est de jouer comme une bande de copains", sourit le vice-capitaine Dominique Boutet. Des copains qui devront jouer comme des pros car c'est promis les tourangeaux ne leur feront pas de cadeau !

Match retour des 16e de finales à 15h Tours-Poitiers.