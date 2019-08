Dernier grand week-end de chassé-croisé dans les campings du Berry

C'est le dernier grand chassé-croisé de l'été, ce week-end, pour les campings berrichons. Entre les arrivées et les départs, il faut s'organiser. Être rapide, efficace, pour que les emplacements et autres bungalows soient prêts à accueillir leurs nouveaux résidents.

Saint-Gaultier, France

C'est le dernier gros week end de chassé croisé; sur les routes, mais aussi dans les campings du Berry ! Entre ceux qui partent, et ceux qui arrivent, les journées sont chargées Il faut s'organiser, pour que tout soit prêt et propre pour les nouveaux arrivants. À Saint-Gaultier, dans l'Indre, pour le camping "L'oasis du Berry", le samedi est une "journée noire" selon l'expression de son gérant Adrien Daspre. Il faut compter une dizaine de départs, pour une quinzaine d'arrivées, rien que pour cette journée du 10 août.

Jongler entre les vacancier en avance et les retardataires

Entre les vacanciers qui quittent le camping en fin de matinée, et ceux qui arrivent en début d'après-midi, il faut être efficaces, vérifier les emplacements et les bungalows, et faire le ménage en quelques heures seulement. Et si certains sont trop en avance, pas grave : "on leur propose de patienter en mangeant quelque chose, ou en profitant de la piscine" détaille Adrien Daspre.