Dernier hommage à Pelé : les images du cortège funèbre avant l'enterrement de la star brésilienne

À l'issue de la veillée funèbre de Pelé , qui a attiré en 24 heures plus de 230.000 fans dans le stade stade de la Vila Belmiro à Santos, au Brésil, stade des premiers exploits du footballeur, le cercueil où repose sa dépouille a parcouru les rues de la ville, salué par la foule.

Le cercueil noir, qui était resté ouvert et recouvert d'un voile de tulle, laissant seulement apparaître le visage du défunt, a été fermé à 10h00 heure locale, peu après la visite du président du Brésil nouvellement investi, Luiz Inacio Lula da Silva. Arrivé près du stade en hélicoptère, Lula a aussitôt présenté ses condoléances à la veuve de Pelé en arrivant sous le grand auvent où était exposé le cercueil. Le chef de l'Etat a assisté ensuite à une brève cérémonie religieuse. "Adieu au Roi. Repose en paix, Pelé", a tweeté Lula par la suite.

Le président Lula et son épouse Janja. © Maxppp - Andre Pera

Le cercueil du "Roi" Pelé avant la procession funéraire dans les rues de Santos. © AFP - Caio GUATELLI

Le cercueil de Pelé est transporté en dehors du stade sous une banderole "Vive le Roi". © Maxppp - Kyodo

Le cercueil a été emporté en dehors du stade à bord d'une voiturette dont le chauffeur pleurait à chaudes larmes. Il a ensuite été hissé sur le haut d'un camion de pompiers, puis recouvert de deux drapeaux : celui du Brésil et celui du Santos FC. Le cortège est parti du stade pour un parcours de sept kilomètres en direction du bord de mer de Santos, cité balnéaire dotée et plus grand port d'Amérique du Sud.

Le cortège funéraire a parcouru les rues de Santos. © Maxppp - Lincon Zarbietti

Les fans de Pelé dans la rue pendant la procession funéraire du footballeur. © AFP - Caio GUATELLI

Les supporters au passage du camion de pompiers. © AFP - Caio GUATELLI

Le cortège est ensuite passé devant la maison de la mère de Pelé, Celeste Arantes. Âgée de 100 ans mais atteinte de troubles cognitifs, elle n'a pas conscience de la mort de son fils. Tout au long du parcours, une haie d'honneur de supporters applaudissait le passage du camion de pompiers.

Au balcon de la maison de la mère de Pelé, les fans en pleurs au passage de sa dépouille. © AFP - Caio GUATELLI

La dépouille de Pelé sera ensuite conduite jusqu'à sa dernière demeure, un mausolée spécialement érigé dans un cimetière, pour une cérémonie de rite catholique dans la stricte intimité familiale. Edson Arantes do Nascimento avait acheté, 19 ans avant sa mort, une concession funéraire dans la Nécropole Œcuménique de la ville portuaire du sud-est du Brésil, où il a joué durant l'essentiel de sa légendaire carrière. Un "cimetière vertical", le plus haut du monde, selon le Livre Guinness des records. La nécropole ressemble de l'extérieur plutôt à un grand hôtel, avec ses 14 étages et sa façade blanche.

La concession funéraire acquise par Pelé se trouve au premier étage de bâtiment, et est appelée à devenir un lieu de pèlerinage. Le corps de Pelé va reposer dans un mausolée spécialement conçu pour lui, de 200m2, qui rappelle un stade de football, avec son gazon synthétique et des photos du "Roi", a confirmé à l'AFP un responsable de la communication du cimetière.