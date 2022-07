"Il y a la joie du travail accompli" : dernier jour au festival Off d'Avignon 2022

Après plus de trois semaines de théâtre, Avignon se vide de ses festivaliers. Quelques jours après le festival In, le festival Off 2022 et ses 1.570 spectacles se termine ce samedi.

Le festival Off d'Avignon termine officiellement ce samedi 30 juillet, et de nombreuses affiches sont déjà tombées.

Ça y est, le festival d'Avignon 2022 est officiellement terminé ! Les toutes dernières représentations du festival Off avaient lieu ce samedi 30 juillet, quelques jours après la fin du festival In. Les rues de l'intramuros d'Avignon se vident de leurs festivaliers et voient défiler de nombreuses valises à roulettes. Comme celle d'Annie, qui part prendre son train pour la Normandie. Après une semaine à Avignon et 14 spectacles vus, elle sent qu'il est temps de rentrer. "Déjà parce qu'il fait très chaud, sourit-elle, mais aussi parce qu'on est tellement enrichis par tous les spectacles qu'on a vus qu'on ne veut pas en voir plus, sinon il y aura saturation. Il faut qu'on digère tout ce qu'on a apprécié".

Comme les festivaliers, les professionnels se réjouissent aussi de retrouver un peu de calme et de repos. "L'énergie qui nous a tenus pendant plus de trois semaines commence à retomber, mais on est contents d'avoir eu un bel Avignon, et il y a la joie du travail accompli", résume Jean-Baptiste Derouault. Chargé de diffusion, il accompagnait 9 spectacles du festival Off 2022 et a été agréablement surpris par la fréquentation.

"Finalement, ça s'est bien passé. On a eu beaucoup de professionnels, de programmateurs, et sur tous les spectacles qu'on accompagnait, donc c'est positif. Parce que c'est aussi la promesse d'une tournée si les programmateurs ont bien aimé le spectacle. Il y a peu d'occasion dans la vie d'un spectacle de rencontrer autant le public qu'à Avignon", détaille-t-il. Surtout, précise-t-il, qu'une grande partie des compagnies présentes dans le festival Off se produisent à perte et investissent pour pouvoir présenter leur travail à Avignon.

Un niveau de fréquentation encourageant

Et globalement, le festival Off d'Avignon dans son ensemble retrouve des niveaux de fréquentations proches de 2019, avant le Covid. Le Théâtre des Halles, par exemple, atteint cet été 85% du niveau de fréquentation de 2019, contre 65% en 2021. "Donc ça veut dire qu'il y a un très nette progression, et que nous retrouverons peut-être des sommets l'année prochaine", espère Alain Timar, metteur en scène et directeur artistique du théâtre des Halles.

Alain Timar dit aussi avoir senti une envie du public de retrouver le spectacle vivant, après deux ans de pandémie et de protocoles sanitaires. "La grande surprise, explique-t-il, c'est que les salles étaient pratiquement pleines dès le premier jour du festival, le 7 juillet, alors que d'habitude, nous mettons plutôt trois à quatre jours à vraiment démarrer. Je pense qu'il y avait une réelle envie du public de renouer avec le spectacle vivant et de retrouver ce rapport direct entre le spectateur et le plateau".