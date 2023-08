Dernier mois pour les trottinettes en libre-service à Paris, les utilisateurs cherchent d'autres solutions

Alors qu'il réserve sa trottinette sur son portable, Salvatore ne comprend pas cette interdiction des trottinettes libre-service à Paris : "Je trouve ça un peu désolant, car quand c'est bien utilisé, je ne vois pas ce qui dérange. Elles vont beaucoup plus vite que le métro, donc ça me permet de ne pas être en retard. Par exemple, tous les week-end je prends le train pour rentrer chez moi : en métro, j'en ai pour 30 minutes, et en trottinette, 10 minutes", soupire-t-il. "Mais ce n'est pas grave, on prendra un vélo désormais !" En effet, une votation citoyenne du 2 avril a rendu un avis défavorable à 89% contre les trottinettes en libre-service dans la capitale.

Océane a déjà troqué la trottinette contre le vélo libre-service : "Je trouve ça dommage que les gens en fassent une utilisation bête : pour beaucoup, c'est un jouet et non un moyen de transport. C'est dommage car dans d'autres capitales, ça fonctionne bien", se désole-t-elle. Même chose pour Alix, qui voit cette interdiction comme le résultat de trop nombreuses incivilités : "Beaucoup trop de personnes n'ont pas conscience de la vitesse à laquelle ils roulent, surtout lorsqu'ils sont bourrés ou défoncés !", souligne-t-elle. "C'est super agaçant en plus, car on retrouve les trottinettes par terre, n'importe où, et abîmées. Donc je suis pour cette interdiction, car seuls les particuliers en auront, et eux en prennent soin."

Instaurer un permis plutôt que d'interdire

Jérémy et Lucas, deux amis, voudraient davantage miser sur la prévention plutôt que l'interdiction. "On pourrait interdire les trottinettes en libre-service aux jeunes de moins de 16 ans, ou bien instaurer un permis avec des règles de sécurité, comme sur les scooters, où les gens doivent porter un casque, ça éviterait d'avoir des jeunes qui font n'importe quoi car ils auraient des amendes", propose l'un. "Ne serait-ce qu'avec un BSR spécial trottinette ! Il y en a qui ne connaissent pas la règle de la priorité à droite, donc forcément ils passent et c'est là que l'accident arrive. Pareil pour ceux qui sont sur leur téléphone : pour le GPS je veux bien, mais pour faire un snap, non ça ne passe pas", ajoute l'autre.

Jérémy est un habitué des trottinettes en libre-service à Paris : "A trois ou quatre heures du matin, au lieu de prendre un Uber ou de chercher un Vélib qui n'est pas cassé, avoir une trott', ça te permet de rentrer vite chez toi !". Même chose pour Lucas, automobiliste, qui utilise occasionnellement les trottinettes dans le centre de Paris. Pour Jérémy, le vote devrait être refait, mais cette fois-ci en ligne : "Avoir organisé le vote en physique, ça montrait que seuls les gens qui sont partis voter, et qui ont voté contre, étaient concernés. Quand on regarde le nombre de votants par rapport au nombre d'abstentionnistes, c'est normal que le résultat soit non."

Et comme beaucoup d'utilisateurs, le jeune homme sait déjà comment il fera pour se déplacer dans un mois : "L'avantage avec les plateformes de trottinettes, c'est qu'ils ont aussi des vélos dans Paris. Je préfère m'abonner à ça et avoir un vélo qui fonctionne, plutôt que de prendre un abonnement Vélib et faire trois stations avant d'en trouver un qui roule."

Les opérateurs de trottinette se tournent vers le vélo

A Paris, trois entreprises se partagaient une grande partie du marché parisien : l'américain Lime, le franco-néerlandais Dott et l'allemand Tier. Alors pour anticiper l'interdiction, chaque marque procède au retrait progressif de ses trottinettes durant ce mois d'août, pour les dispatcher ailleurs. Ainsi, Lime a démarré cette opération de retrait dès le 1er août : ses 5.000 trottinettes seront redéployées dans la métropole de Lille, mais aussi à Copenhague, à Londres et dans plusieurs villes d'Allemagne. Dott, de son côté, a déjà commencé à retirer ses trottinettes dès le mois de juillet, à un rythme de 500 par semaine. Elles seront envoyées à Bordeaux, mais aussi en Belgique et en Israël. Enfin, Tier va garder un tiers de sa flotte pour d'autres communes en Ile-de-France, notamment autour de Marne-la-Vallée ou de Saint-Germain-en-Laye.

A Paris, Lime et Dott investissent désormais sur les vélos libre service : 10 000 pour Lime, et moitié moins pour Dott qui espère pouvoir rapidement augmenter sa flotte. Les deux entreprises visent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, puisque les besoins sont estimés à 30.000 vélos pour l'été 2024. Vélib en proposera environ 20.000, donc les deux opérateurs espèrent profiter du reste du marché.