Dernier salon du livre pour Robert Hébras, témoin inlassable du massacre d'Oradour-sur-Glane

Le dernier témoin vivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, Robert Hébras était au salon du livre, Lire à Limoges. A 96 ans, c'est sa dernière rencontre avec le public, il a tenu à être là, une dernière fois pour transmettre la mémoire. "Je voulais terminer à Limoges parce que c'est mon pays, je suis Limousin de naissance" explique Robert Hébras, connu pour être le témoin inlassable de l'histoire de sa commune, "c'est mon dernier salon du livre, mais à mon âge, il faut quand même savoir s'arrêter".

Il est venu dédicacer son livre "Avant que ma voix ne s'éteigne" et partager quelques mots avec ses lecteurs, venus nombreux lui souhaiter une bonne retraite. Sa petite-fille l'accompagne, elle écrit les dédicaces sur les premières pages pendant que Robert Hébras signe les ouvrages.

Dans la file d'attente, Jean-Claude et sa mère. Ils sont venus rencontrer Robert Hébras :

C'est important de se souvenir de ce qu'est l'horreur pour essayer que cela ne se reproduise pas. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais entendre l'histoire par ceux qui l'ont vécu, c'est important

La mémoire d'Oradour-sur-Glane perdurera désormais qu'à travers ses livres. S'il a voulu écrire son histoire, c'est aussi pour les nouvelles générations qui ne pourront plus apprendre l'Histoire à travers des témoins directs : "mais je me rends compte que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la mémoire. Ils sont attentifs et c'est aussi grâce aux professeurs".

Son dernier livre "Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane" sortira le 1er juin 2022, soit neuf jours avant la date anniversaire du massacre. Li