Dernier shopping avant le reconfinement ce samedi en Alsace

Un certain nombre d'enseignes considérées comme "non essentielles" ferment ce samedi soir 3 avril 2021, pour quatre semaines, au moins. Avant de baisser le rideau, ces magasins de vêtements, de chaussures, de cosmétiques, ont drainé de très nombreux consommateurs.

Dernier samedi de shopping près de la place Kléber avant le reconfinement © Radio France - Corinne FUGLER

A Strasbourg, près de la Place de l'Homme de fer il y avait foule hier devant les vitrines de ces célèbres chaînes de vêtements, comme Zara ou Primark.

Des clientes venues assurer les derniers échanges ou s'offrir tout simplement une session shopping avec les copines : "on doit refaire la garde-robe. On n'a pas le choix, faut qu'on patientes", expliquaient ces jeunes Strasbourgeoises rue de la Haute Montée. "On va tomber en dépression sinon ! On va même s'acheter des maillots de bain."

Les épiceries et les coiffeurs restent ouverts

Pour rappel, les commerces alimentaires ne sont pas concernés par les nouvelles restrictions.

Seuls les commerces qui proposent des biens et des services de première nécessité sont autorisés à ouvrir, comme les librairies, les disquaires, les magasins de bricolage, de plantes et de fleurs, les coiffeurs, les cordonniers, les chocolatiers, les concessions automobiles.