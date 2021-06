Dernière distribution alimentaire de l'année : 173 étudiants sont venus à l'université d'Orléans ce samedi

Ce samedi après-midi avait lieu la huitième distribution de produits alimentaires et d'hygiène sur le campus de l'université d'Orléans. Plus de 150 étudiants en ont encore bénéficié. L'initiative mensuelle lancée par l'association O'SEM prendra fin cet été.

C'était la huitième et dernière distribution de produits alimentaires et d'hygiène pour cette année scolaire à l'université d'Orléans. Depuis le mois de décembre, chaque mois, l'association O'SEM (Orléans aide les étudiants du monde) organise cette initiative qui permet aux étudiants touchés par la précarité, notamment depuis la crise sanitaire, de se nourrir, trouver des vêtements, mais aussi connaître les aides auxquelles ils ont le droit.

Sous l'allée couverte près de l'UFR de sciences, au 1 rue de Chartres, ils étaient encore 173 étudiants à venir récupérer des aliments, produits d'hygiènes, vêtements, fournitures scolaires ce samedi.

Nouvelle distribution en début d'année

Un chiffre qui surprend Lucile Mollet, présidente de l'association O'SEM. "On est étonné qu'il y ait encore eu autant de monde", explique-t-elle. "On s'attendait pas à plus de 150 bénéficiaires, puisqu'encore une nouvelle vague d'examens a eu lieu", et que beaucoup d'étudiants avaient en théorie fini leur année.

Malgré ce nombre de bénéficiaires plus élevé que prévu, tous les étudiants ont pu repartir avec les produits dont ils avaient besoin. Cet été, il n'y aura pas de nouvelle distribution. "Il y en aura probablement une nouvelle en début d'année universitaire", précise Lucile Mollet.

En attendant, le dispositif de parrainage des étudiants mis en place par O'SEM reste actif, et l'association viendra en aide ponctuellement aux étudiants qui en ont besoin.