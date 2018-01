Les 13 et 14 janvier prochain, Quelneuc accueille les championnats de France de cyclo-cross. La concrétisation après plus d'un an de préparation pour ce petit village du Morbihan. On attaque la dernière ligne droite pour l'équipe des organisateurs. Rencontre quelques jours avant la course

Quelneuc, France

Ici on plante les derniers poteaux. On installe aussi les derniers grillages qui vont entourer ce parcours de 2,8 kilomètres. Et c'est donc la dernière ligne droite pour Christian Melaye, l'un des organisateurs de ces championnats de France à Quelneuc : "On a commencé à tout installer à partir du 16 décembre dernier. On a beaucoup de piquets à mettre, plus de 1 500. Il y a aussi les filets, les chapiteaux et la buvette qu'on a déjà mis en place mais il reste encore énormément de choses à faire", sourit tout de même Christian.

Plus de 450 bénévoles

Il reste encore quelques jours aux bénévoles pour être dans les temps et pour offrir un spectacle de qualité aux spectateurs: "Il faut tout mettre en oeuvre pour qu'il y ai une très bonne sécurité, pour accueillir le public de la meilleure façon qu'il soit, détaille Christian. Même chose pour les coureurs, il faut qu'ils se sentent chez eux ici, pour qu'ils repartent dimanche soir touts content, tous le sourire aux lèvres. C'est notre but, c'est de faire plaisir !"

Et pour arriver au bout et être dans les temps, plus de 450 bénévoles sont mobilisés sur l'événement. Pour Marcel, aux fourneaux ce jour-là en train de préparer le repas de midi aux bénévoles, il faudrait encore plus de petites mains pour une meilleure organisation: "On a même mis des petits mots dans toutes les boîtes aux lettres du village pour que tous viennent nous aider".

Les bénévoles en profitent pour se retrouver autour d'un repas pendant les préparations de l'événement © Radio France - Alexandre Frémont

La ferveur populaire est vite montée dans tout le village, même les élèves de l'école de Quelneuc ont participé. Ils ont peint deux fresques représentant des cyclistes. Christian nous les décrit : "On a un premier grand panneau, de 2 m 50 sur 1 m 50 de hauteur, avec un homme, un coureur cycliste qui est dessiné et qui porte son vélo et en arrière-plan un drapeau bleu blanc rouge et le second panneau représente une femme cycliste, assise sur la selle et avec en fond le drapeau de la Bretagne".

Il reste encore quelques chapiteaux à dresser et des cordes à tirer sur le site de la course © Radio France - Alexandre Frémont

Et parmi les enfants qui ont peint ces fresques : Lola, 9 ans : "Moi j'ai trouvé ça super intéressant, on a peint ça la semaine dernière il me semble et on a travaillé tous ensemble. Je devais m'occuper de dessiner le drapeau, donc ça allait" et Sterenn 10 ans : "Moi je devais peindre les roues des vélos donc c'était un peu plus compliqué mais on y est arrivé finalement", détaillent les deux jeunes filles.

Tout le gratin du cyclo-cross français pour cette épreuve

Ce n'est pas la première fois que Quelneuc organise des championnats de France de cyclo-cross. La dernière fois remonte à 2012 ou plus de de 12 000 personnes étaient venues voir la victoire d'Aurélien Duval à l'époque. L'événement est également retransmis en direct sur la télé locale et sportive. Deux grands écrans géants ont été installés au milieu du parcours pour permettre aux spectateurs de ne rien manquer de la course.

Parmi les figures attendues chez les élites les 13 et 14 janvier prochain, Clément Venturini, Arnold Jeannesson, Francis Mouray ou encore le champion de Bretagne de cyclo-cross en titre Matthieu Boulo. Ils s'élanceront à 15 h 15 ce dimanche. Vous pouvez découvrir le parcours de ces championnats de France juste en dessous :