Dernière ligne droite pour les lutins de la Poste en Moselle

J-6 avant Noël: la course aux cadeaux et contre la montre a commencé ! En Moselle, les facteurs mettent le paquet pour que tout soit livré avant l'échéance. Il y a du boulot : rien que sur la plateforme de préparation, route de Woippy à Metz, le nombre de colis à distribuer est multiplié par deux.

Heures supplémentaires et renforcement des effectifs : depuis la fin du mois de novembre, les postiers de la plateforme de préparation de Metz sont plongés dans le rush de Noël. Pour reprendre le terme anglais employé par le directeur de l'établissement par intérim, Jean-François Morin, c'est la "peak period". "Par définition c'est une période où il y a beaucoup d'activité. Cela commence globalement entre la deuxième et la troisième semaine de novembre jusque début janvier".

Le nombre de colis multiplié par deux

C'est un fait, les courses de Noël se font de plus en plus devant un ordinateur. Et derrière, la Poste doit suivre le rythme. En cette période de Noël, le trafic moyen journalier est multiplié par deux. De 1150 colis distribués chaque jour en moyenne en novembre, on passe à près de 2200 en décembre. "Le 17 décembre on a battu le record du nombre national de colis traités en une journée, on était à plus de trois millions", raconte Jean-François Morin. "A Metz, on travaille sur cette période dès le mois de juillet. On met en place des renforts, c'est-à-dire qu'on recrute des CDD. Il y a également des liaisons supplémentaires, c'est-à-dire des camions qui arrivent en plus. En tout, 130 personnes travaillent sur ce site."

Perrine fait partie des lutins de la Poste mobilisés, et n'ignore pas sa responsabilité. En ce 19 décembre, elle doit distribuer 73 colis au lieu de la quarantaine habituellement. "Parfois on voit les enfants qui attendent aux fenêtres quand ils voient la camionnette de la Poste ils savent qu'il va y avoir un colis et ils sont très contents, ça fait plaisir !"

Pour ceux qui aiment le risque et si prendre à la toute dernière minute, sachez que vous pouvez pousser jusqu'au 23 décembre pour vous faire livrer en colis express.