Dernière ligne droite pour nos sapins de Noël

Plus que quelques jours à briller dans nos salons. Les sapins de Noël vivent leur dernière ligne droite. Vous allez être nombreux à vous en débarrasser dans les prochains jours. Mais attention, pas n'importe comment !

Déposer son sapin de Noël dans la rue est interdit et peut vous valoir une amende

Vaucluse, France

Que faire du sapin de Noël libéré de ses boules et de ses guirlandes ? La question finit toujours pas se poser au lendemain des fêtes. Si vous l'avez acheté en pot, vous pouvez tenter de le replanter, à condition de disposer d'un espace adapté et d'avoir la main verte. Mais les sapins sont le plus souvent achetés déjà coupés. Dans ce cas, vous n'avez pas d'autre solution que de vous en débarrasser.

Interdit de jeter son sapin dans la rue

Il est interdit de jeter son sapin dans un conteneur à ordures ménagères et encore moins, de le déposer sur le trottoir d'en face en se disant que les éboueurs finiront bien par l'emporter. Le sapin étant un "déchet vert", il doit être apporté en déchetterie pour y être composté donc valorisé. L'apport en déchetterie est gratuit, il suffit de se munir d'un justificatif de domicile. Le Vaucluse compte de nombreuses déchetteries.

D'autres solutions sont à votre disposition : l'apporter à la plateforme biomasse Enerbio de Pierrelatte, le rapporter au magasin d'achat (si le système est mis en place) ou faire appel à une société privée qui viendra pour l'enlever... en échange de quelques euros.

Consultez la liste et les horaires des déchetteries du Grand Avignon.