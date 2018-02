La dernière phase de travaux doit commencer ce jeudi à Vauvert (Gard) et jusqu'au 24 mars. Des travaux entamés il y a un an. Une période difficile à vivre pour les commerçants du centre-ville.

Vauvert, France

Dans la vitrine de chez Pascal Gizone, les motos, les vélos et les scooters ne seront bientôt plus qu'un souvenir. "La saison n'a pas été bonne, affirme Pascal. J'aurais pu me rattraper avec l'arrière-saison, mais depuis l'arrivée des travaux, je ne travaille plus. La banque ne veut plus suivre. Je ferme définitivement." Pascal l'assure, ce sont les travaux qui ont fait fuir ses clients : "Je suis passé de 10 000 à 2 000 euros de chiffre d'affaire. Pas suffisant", soupire-t-il.

Un peu plus loin, la fleuriste, Anita, serre les dents. Elle aussi commence à trouver le temps long. "Pour le moment je résiste, mais arrivera peut-être un moment où je mettrai la clé sous la porte, se résigne-t-elle. C'est sûr qu'on aura une belle rue de la République, mais quand il n'y aura plus de commerces, la vie à Vauvert sera triste." Ce scénario catastrophe, Cécile Bouchet, la coiffeuse, refuse d'y croire. Elle préfère voir le verre à moitié plein : "Ça va redynamiser le centre-ville, assure-t-elle. Je trouve que c'est très bien. Cela fait des années qu'on en parle de ces travaux, il fallait bien y passer ! Ce sera mieux pour Vauvert".

Encore un gros mois à tenir avant la délivrance... dans l'idéal bien sûr, puisque les dates mentionnées, précise la mairie, ne peuvent tenir compte ni des intempéries, ni des aléas. Reste à croiser les doigts.