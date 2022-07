Dernière répétition avant l'été pour les secouristes en montagne de Haute-Garonne

C'est le début des vacances. La saison estivale est lancée. Et on attend beaucoup de monde cet été encore dans les Pyrénées. Plusieurs raisons : depuis la crise Covid de 2020, les touristes veulent se rapprocher de la nature. Et puis, ces dernières années, les professionnels constatent un regain d'intérêt pour la montagne, de plus en plus fréquentée. Même si les littoraux continuent d'attirer.

Dans ce contexte, les équipes de secours en montagne de Haute-Garonne répètent leurs gammes pour être prêtes à intervenir. France Bleu Occitanie les a suivies lors d'un exercice de sauvetage; mardi, au lac d'Oô au dessus de Bagnères-de-Luchon, le 2e site naturel le plus fréquenté des Pyrénées après le cirque de Gavarnie, qui accueille des centaines de personnes par jour l'été.

Le matériel léger utilisé par les sauveteurs en montagne pour les premiers secours. © Radio France - Alexandre Vau

L'exercice se déroule en haut du sentier escarpé qui monte au lac d'Oô malgré. La météo est couverte ce mardi. Sébastien Lucena commande le Peloton de gendarmerie de haute montagne de Bagnères-de-Luchon. Il nous explique le scénario qui met en scène un blessé.

L'année dernière, les secouristes en montagne de Haute-Garonne ont effectué environ 400 interventions, en majorité l'été.

Haro sur les tongs !

Chaque année, l'enjeu est aussi de sensibiliser les usagers aux dangers de la montagnes, notamment les néo-randonneurs. "Cela peut paraitre caricatural mais on a des personnes qui montent avec des tongs ou des claquettes", regrette Marc Bruning, directeur de l'Office départementale des sports des Hautes-Pyrénées, en charge de l'opération Prévention montagne qui va, chaque année, sur site, rappeler les consignes de sécurité aux marcheurs.

"La première des choses, c'est d'être bien chaussé, poursuit Marc Bruning. On a vu l'année dernière une quantité de foulures, d'entorses de chevilles qui nécessitent des évacuations. Et pour nos camarades du secours en montagne, les PGHM ou la CRS, ce sont des secours qui pourraient être évités. L'objectif, c'est aussi de leur éviter des interventions qui sont consécutives à des négligences parce que des véritables accidents en montagne, malheureusement, ça existe et pour eux, c'est une priorité."

Marc Zarrouati enchaine. Le sous-préfet et directeur de cabinet du Préfet de la région Occitanie et préfet de la Haute-Garonne, rappelle à tous les randonneurs qu'une sortie en montagne ça se prépare. "On regarde la météo quand on part en montagne et on voit à quel moment la météo va changer. On surveille son équipement : chaussures, sacs, tentes, etc. Tout ça, ce sont vraiment des choses très simples à mettre en œuvre et qui peuvent permettre d'une part, d'éviter d'avoir des fractures ou autres contusions et parfois de sauver une vie."

Les conseils pour bien préparer votre randonnée en montagne sont à retrouver sur le site du Ministère des sports.