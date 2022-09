Dernière séance au cinéma Le Méliès à Pau, avant le déménagement au Foirail

Ambiance dernière séance ce mardi soir au cinéma Le Méliès à Pau, dans le centre-ville. Le cinéma d'art et essai était dans une ancienne chapelle située au 6 rue Bargoin. C'est au Foirail que le nouveau Méliès ouvrira ses portes le 1er octobre avec trois salles en tout. Cela fait partie du futur pôle culturel qui compte une salle de spectacle à 580 places et trois salles de cinéma qui pourront respectivement recevoir 80, 120 et 300 spectateurs.

Des faux adieux en beauté

Le directeur du cinéma Le Méliès à Pau, Philippe Coquillaud-Coudreau : "C'est toujours un peu spéciale, les dernières séances dans un lieu. [...] Ceux qui travaillent ici, y travaillent depuis très longtemps et vont sûrement avoir une pensée très émue à l'idée de quitter ces murs. Le public est très attaché à ce lieu-là. Ce n'est pas non plus une fin, on n'arrête pas Le Méliès, on le quitte pour aller vers du mieux." Une surprise est prévue pour les dernières séances du mardi soir à 20h et 20h15.

Du Périscope au Méliès

"Quand j'étais étudiante, Le Méliès s'appelait Le Périscope" raconte une spectatrice qui a pris une place pour aller voir une des dernières séances du cinéma. D'autres plus ou moins habitués se réjouissent d'avoir bientôt "dans le même quartier, un cinéma neuf, beau" et avec des salles accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

Les derniers films projetés ce mardi soir au Méliès sont "Chronique d'une liaison passagère" à 20h et "L'énergie positive des Dieux" à 20h15. Pour ceux qui se s'interrogent, un projet de création théâtrale est prévu à moyen terme dans l'ancienne chapelle rue Bargoin qui hébergeait le Méliès depuis les années 90.