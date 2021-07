Dernière tête à la piscine Aquatropic de Nîmes avant le passe sanitaire

"Je ne compte plus venir." Julie, 27 ans, ne veut pas se faire vacciner. L'entrée en vigueur du passe sanitaire et de ses contraintes pour les personnes non vaccinées, comme l'interdiction d'entrer dans une piscine, ne la fera pas changer d'avis : "J'irai à la mer, en rivière, dans des endroits qui sont... libres en fait, sans passe, sans rien du tout. _Pour moi ce n'est pas la liberté d'être vaccinée pour pouvoir faire des activités_. Non. Ça ne m'intéresse pas." Dernières longueurs pour Julie, et dernier bain de soleil pour Alisé venue avec deux amies : "Je ne suis pas vaccinée, c'est le dernier jour. Je voulais en profiter pour fêter mon anniversaire avant d'être bloquée." Et à une question sur une possible vaccination, la réponse est lointaine : "Pour l'instant on attend un peu... on va voir... on réfléchit !"

Ses deux amies en sont au même point. Pour Ilana : "Moi, de base, je suis contre, parce que j'aime pas trop injecter dans mon corps des choses que je ne connais pas." Mais toutes trois sont conscientes des pressions, d'où qu'elles viennent, qui pèsent sur elles comme le dit Oksanna : On nous a dit que le vaccin, on n'était pas obligé de le faire. Mais finalement, si on veut vivre, ne serait-ce qu'aller au cinéma ou à la piscine ou n'importe quoi, on est obligé de le faire. On n'a pas le choix, quoi."

Si ! On a le choix lui répond Fares, maître nageur : "Les tests PCR, c'est en principe deux fois par semaine, donc on se fera chatouiller le nez deux fois par semaine. Je préfère faire ça que me faire vacciner et qu'il y ait des répercussions irréversibles." Les tests plutôt que le vaccin. Ils ne sont pas nombreux comme Fares a tenir ce genre de discours. Même François, profondément choqué par le passe sanitaire, ne va pas jusque là : "Je suis abonné à cet établissement, je paye presque 300€ par an, et je ne suis pas vacciné par choix. Je trouve anormal qu'on me demande un passe sanitaire, ça me choque. Notre corps nous appartient." Et puis, comme Oksanna, François semble capituler : "Je vais sûrement finir par me faire vacciner parce je ne vais pas aller faire le test, c'est un cercle sans fin." Et à la question, vacciné parce que contraint et forcé, il répond : "Contraint mais pas soumis."