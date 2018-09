ça y est demain c'est la rentrée ! Le stress des petits et des grands. Retour à l'école et le rythme qui va reprendre. C'est sous le soleil que les vacances se sont terminées ce dimanche dans la Manche.

Carteret, Barneville-Carteret, France

Pour cette dernière journée de vacances, certains en ont profité jusqu'à la dernière seconde en essayant d'oublier ce qui les attendait demain. Promenades en famille, entre amis, petit verre et repas en terrasse. On aurait presque dit que les vacances étaient loin d'être terminées. Et pourtant...

A Carteret, dans un décor de carte postale avec 25 degrés au thermomètre, parents et enfants ont pris une grande bouffée d'air de vacances avant la reprise de l'école.