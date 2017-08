Dernières vagues pour les surfeurs et les vacanciers au Lacanau Pro

C'est le dernier week-end du Lacanau Pro. Plus de 120 surfeurs professionnels auront pris les vagues en plus d'une semaine. Beaucoup de vacanciers, venus observer les compétitions, profitent aussi des dernières heures à la plage avant de rentrer.

Ce sont les dernières compétitions de surf au Lacanau Pro ce week-end avec la finale dimanche. Les vacanciers à la plage profitent de leurs derniers moments de vacances au milieu des surfeurs. "On a vu des affiches qui nous prévenu de cet événement, donc on est venu le voir avec les enfants" explique Davy en vacances à Lacanau. Certains découvrent les compétitions sur la plage centrale par hasard. "On est venus dans le centre pour acheter des souvenirs avant de partir et on a entendu le speaker au micro donc on s'est arrêtés regarder les surfeuses ! sourit Delphine, Lyonnaise. De loin ça n'a pas l'air impressionnant mais on s'est déjà baigné et on comprend la difficulté avec les vagues !"

Du monde pour admirer les surfeurs. © Radio France - Mélanie Juvé

La baignade est interdite là où ont lieu les compétitions. © Radio France - Mélanie Juvé

"Ce sont les derniers moments des vacances.... regrette Olivier, qui rentre dimanche en Bretagne. Ce sera surfeurs, sable, plage et peut-être piscine au programme ! Il vient tous les ans au Lacanau Pro pour la fin de son séjour. Pour les chanceux qui restent encore un peu, les dernières baignades devraient être agréables. Météo France prévoit un grand soleil sur les plages girondines au moins jusqu'à mardi.