Derniers achats pour les cadeaux de Noël : le décompte est lancé

Dijon, France

Vous êtes plutôt de ceux qui gardent leurs cadeaux bien au chaud, emballés au placard depuis un mois ? Ou de ceux qui s'y prennent à la dernière minute ? A la veille du réveillon de Noël, les dijonnais s'affairent encore en boutique pour que le sapin soit bien garnit et satisfasse tout le monde ce 24 décembre ou le 25 au matin.

Les Pères Noël dijonnais sont parfois un peu en retard

Noël approche dangereusement et tout n'est pas encore prêt. Certains viennent juste compléter, d'autres viennent filer un coup de main, comme Jean-Pierre "porteur de cadeau" pour sa nièce, lui est organisé et évite les derniers jours car il n'aime pas le monde.

D'autres démarrent complètement, "c'est mon premier cadeau clairement. Enfin non j'ai encore rien acheté, je me suis trouvé une robe classe à paillettes pour le réveillon", explique Hermine.

Des commerçants heureux mais fatigués

Ce mois de décembre représente un quart du chiffre annuel pour les commerçants. Alors forcément, ils sont heureux de voir du monde. Parfois un peu fatigués, "c'est vraiment le rush ! Certains clients rejettent la faute sur nous quand ils n'ont pas d'idée, ou qu'il n'y a plus ce qu'ils veulent. Ils sont stressés de pas trouver leur cadeau, on est là pour calmer le jeu et les accompagner," nous explique une commerçante dijonnais souriante.

