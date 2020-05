Derniers jours de confinement : les girondins toujours aussi solidaires !

Première initiative, elle est proposée par une commerçante de Libourne.

Les consignes pour aller au drive de "vivre sain" - Vivre sain

Marianne Ruiz travaille sur Libourne. Elle est à la tête d'un commerce situé rue Gambetta. "Vivre sain" permet d'acheter des produits à base de plantes, d'herbes et de compléments alimentaires. Si cette boutique s'est adaptée depuis le début du confinement, elle ouvre à présent ses portes sous la forme d'un drive avec des conditions assez strictes pour se procurer tel ou tel article.

Ce magasin a pris une autre décision. Celle de vendre des visières ! Marianne Ruiz a commandé plus de 400 visières solidaires auprès d'une entreprise qui les fabrique. Cette dernière est implantée à Sainte Colombe (tout près de Castillon la Bataille). Cette initiative est lancée depuis 3 semaines et elle est destinée principalement aux commerçants et artisans. La visière est vendue 1 euro.

"Vivre sain" : 72 rue Gambetta à Libourne. Toutes les infos ICI.

Autre initiative... sur Mérignac.

Le "Collectif Mérignac Solidarité" (collectif regroupant le Secours Populaire, Saint Vincent de Paul et La Croix Rouge) lance une campagne d’appel aux dons afin de soutenir l’action des associations caritatives du Relais des Solidarités de Mérignac.

Relais des solidarités à Mérignac - Ville de Mérignac

Le but est clair : aider les familles et les personnes en grande difficulté, sans abri ...

tous mobilisés à Mérignac - Ville de Mérignac

Les fonds collectés seront reversés au « Collectif Mérignac Solidarité » afin de financer l’achat de produits de première nécessité. Cela concerne par exemple des produits d'hygiène (pour adultes mais également pour les jeunes enfants) et des colis alimentaires.

Chaque don est utile et il vient fournir ce fond. La contribution de tous est ainsi essentielle. Il s'agit bien de renforcer l'aide aux plus fragiles et à ceux pour qui les conditions de vie sont difficiles pendant cette période de crise et de confinement.

2 choses importantes :

1- un don de 10 euros permet de financer un colis alimentaire pour 1 personne

2- tous les dons sont déductibles des impots (vous recevez un reçu fiscal).

Pour donner : rendez-vous ICI

Et puis... à 20h00 on applaudit mais à 20h05 on donne !

Depuis plusieurs semaines, les français sont nombreux à applaudir le personnel soignant aux fenêtres des maisons ou des appartements quand les montres affichent 20h. Cet hommage est devenu un rituel. Il ne soit pas en revanche atténuer la mobilisation financière sous la forme par exemple de dons.

20h05 je donne - don coronavirus

Avec son mouvement #20h05JeDonne, HelloAsso vous invite à poursuivre cet élan de solidarité en faisant un don à une association qui se mobilise contre l’épidémie. Elle a donc créé la plateforme d’urgence don-coronavirus.org.

On ne lâche rien !