Derniers jours pour demander sa carte grise au guichet dans la Drôme et en Ardèche

Comme partout en France, la Drôme et l'Ardèche vont dématérialiser les démarches pour obtenir la carte grise ou le permis de conduire. Il faudra se rendre sur internet pour effectuer sa demande et ça inquiète ceux qui n'ont pas d'accès internet ou qui ne sont pas à l'aise avec son utilisation.

En Ardèche, les guichets "carte grise" ferment définitivement ce mardi midi. Dans la Drôme, ce sera vendredi. Ensuite, toutes les démarches pour obtenir sa carte grise ou le permis de conduire se feront sur internet, sur le site www.interieur.gouv.fr. L'usager est invité à créer un compte pour remplir le formulaire en ligne. Cela prend 5 minutes assure la préfecture de la Drôme, qui met donc en avant le gain de temps par rapport aux files d'attente qui pouvait exister devant les guichets. "On a compté parfois jusqu'à 45 minutes pour arriver au guichet," assure Frédéric Loiseau, secrétaire général de la Préfecture de la Drôme.

"Moi je n'ai pas internet donc ça ne m'arrange vraiment pas"

Mais si on n'a pas internet ? C'est le cas de Jacqueline, une Valentinoise, qui s'inquiète de ne plus pouvoir effectuer ses démarches toute seule. "C'est plus pratique au guichet, on a une secrétaire qui peut nous aider. Moi je n'ai pas internet donc ça ne m'arrange vraiment pas." Mais à la préfecture de la Drôme, on assure ne pas avoir oublié ceux qui sont réticents au changement. Des espaces numériques ont été imaginés dans des communes partenaires du département. Ce sont des espaces avec des ordinateurs qui permettent d'effectuer ces démarches pour la carte grise mais aussi toutes les autres démarches en ligne (permis de conduire, carte d'identité ou passeport), le tout, épauler par un agent, qui peut même faire la démarche à la place de l'usager.

La liste des communes drômoises avec un espace numérique

Les communes drômoises où on trouve un espace numérique : Claveyson, Gervans, Tain-l'Hermitage, Mours-Saint-Eusebe, Saint-Laurent-en-Royans, Chateaudouble, Loriol-sur-Drôme, Crest, Aouste-sur-sye, La Begude-de-Mazenc, Donzere, Valaurie et Mollans-sur-Ouveze. Il y a également des points numériques en préfecture à Valence et en sous-préfecture à Nyons et Die.

Le 34 00 pour être épaulé au téléphone

Pour ceux qui préfèrent tenter le coup à la maison, en cas de doute, il existe un nouveau numéro de téléphone depuis 15 jours : le 34 00, c'est un numéro gouvernemental pour être épauler dans ses démarches, qui coûte 6 centimes la minute.