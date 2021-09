Derniers jours pour le centre de vaccination d'Uzès

Le centre de vaccination d'Uzès installé depuis 9 mois à la salle polyvalente fermera le lundi 4 octobre. On peut encore prendre rendez-vous, sur place ou via le site Doctolib.

Après neuf mois de fonctionnement, le centre de vaccination d'Uzès et de la communauté de communes Pays d'Uzès installé dans la salle polyvalente, place de l'Evêché fermera le lundi 4 octobre. 65.000 vaccinations y ont été réalisées depuis son ouverture. Pour profiter des derniers jours de vaccination, on peut prendre rendez-vous sur place ou via le site Doctolib. A partir du 4 octobre, la vaccination continuera dans un nouveau centre, installé 2, rue Joseph Lacroix.