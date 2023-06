Derniers plongeons à la piscine des Dervallières avant la fermeture pour travaux

Florence et Gaëlle sont arrivées à l'ouverture de la piscine, pique-nique sous le bras. Ça fait des mois que les deux copines quinquagénaires attendaient ce moment : "Midi pile, on était devant ! On aime beaucoup venir là, on en profite à fond. Il y a le cadre, la verdure, et on peut pique-niquer sous les tentes".

Si elle le pouvait, Gaëlle garderait même l'endroit secret : "Elle s'appelle piscine des Dervallières donc les gens ont tendance à l'associer au quartier alors que c'est un havre de verdure mais il ne faudrait pas trop le dire car elle va devenir victime de son succès !" Le joyau est malgré tout connu, la dame à l'accueil de la piscine avait déjà vendu une centaine de tickets, même pas deux heures après l'ouverture.

Henri, qui fait de la natation depuis 25 ans, vient chaque été à la piscine des Dervallières : "Je suis habitué aux bassins de 50 mètres mais le 25 mètres, ici, est compensé par un plaisir formidable et une eau à 27 degrés". C'est le dernier été pour en profiter, la piscine des Dervallières fermera début septembre pour deux ans de travaux. Au programme : rénovation des bassins existants et construction d'un nouveau, couvert, de 25 mètres avec six lignes de nage.

"L'intensité du désir est égale au carré de l'attente"

Deux ans, c'est long pour des habituées comme Florence et Gaëlle, qui viennent ici ensemble depuis des années : "On a appris que ça fermait deux ans et, là, on pleure ! Qu'allons-nous devenir ?", racontent les deux femmes avec beaucoup d'humour. "Trouver une autre piscine découverte ? Il n'y en a pas sur Nantes, il faudra faire de la route."

Comme dit, avec malice également, Eric Roger, le responsable du service aquanautique de la Ville de Nantes : "L'intensité du désir est égale au carré de l'attente ! Après, il y a un plan d'eau à Bouguenais, La Roche Ballue. Mais oui, pour nager en extérieur, il faudra patienter un petit peu."

Le plan d'eau n'est pas une option pour les deux amies : "Oh non, c'est sale, ça ne me va pas !", disent en riant Florence et Gaëlle. Seule solution, trouver des amis qui ont une piscine : "On va leur dire qu'on les aime ! Enfin... finalement, on n'a pas trop d'amis qui ont des piscines. En vrai, Nantes Métropole nous rend service". Il leur reste deux mois pour peaufiner leur bronzage, depuis leur transat de la piscine des Dervallières.