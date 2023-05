Derniers préparatifs avant l'inauguration ce mercredi de la feria de l'ascension alésienne

L'ouverture de la feria de l'ascension d'Alès en toute fin d'après-midi ce mercredi. La 32 édition qui démarrera véritablement avec la pégoulade (21H-au départ de la place Gabriel Péri) et aussi - voire et surtout - avec le spectacle de Patrick Sébastien (22H-Place des martyrs de la résistance). Beaucoup de monde attendu dans le centre ville d'Alès jusqu'à dimanche. Les bodegas et autres restaurants sont prêts et déjà on déambule pour prendre ses marques.

Jusqu'à 100.000 personnes à Alès au cours des 5 jours de feria

Des animations taurines, telle la course gardonnenque - course de chevaux - dans le gardon, un festival d'abrivados - les gardians encadrent et dirigent un troupeau de taureaux ou une messe provençale, des animations en veux tu en voilà. Beaucoup de monde mais même pour une feria familiale des tensions toujours probables dues aux excès.

La feria sera sous haute surveillance. A l'extérieur de la ville avec des contrôles alcoolémie et stupéfiant au sortir de la ville. A l'interieur du perimètre, police nationale et municipale appuyée par le réseau de vidéoprotection dont "Les images seront déportées sur le PC Sécurité (Au cratère théâtre) " dit Mariam Mirabello - directeur de cabinet en charge de la sécurité - "permettront réactivité et efficacité dans les interventions". Quelles relèvent du secours au trouble à l'ordre public.

Un plus pour la ville, un plus pour les associations

La feria d'Alès, outre d'offrir une soupape de sécurité dans le contexte tendu qu'on connaît dernièrement est aussi un fort vecteur économique. Comptez avec une petite vingtaine de bodegas privées et associatives qui proposent boissons et nourritures - paellas, gardianne de taureau ou sangria - à des prix similaires à ceux pratiqués l'an passé. "L'inflation est passée par là, on a fait des efforts pour ne pas matraquer les gens".

Car la féria d'Alès, c'est également pour les associations l'occasion de ramasser quelques sous pour financer les activités toute l'année. Ainsi l'une des grosses bodegas, celle du Rugby Club Cévenol, finance nombre - par exemple - de ses déplacements pour ses licenciés. "Cela fait 32 ans que le RCC" dit Eric Juvin "que nous faisons cette feria pas question de la manquer". Pour ce qu'elle rapporte - à lui ou aux autres associations - secret d'état.

