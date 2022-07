Derniers préparatifs pour les campings avant l'arrivée des vacanciers en Gironde

Les vacances scolaires commencent ce vendredi en France, ce week-end des 9 et 10 juillet s'annonce donc chargé pour les campings qui vont accueillir la première vague de touristes en Gironde. Aux "Jardins du littoral" à Lacanau, les derniers détails sont en train d'être réglés.

Top départ de la saison estivale ce week-end dans les campings girondins qui vont accueillir les vacanciers dès ce samedi. Les derniers détails sont en train d'être réglés : nettoyage des mobiles-homes, ajustement de l'eau de la piscine, tonte de l'herbe sur les emplacements. Tout y passe. Aux "Jardins du littoral" à Lacanau, entre 1200 et 1500 personnes par jour devraient défiler durant les deux mois, selon Martial Zaninetti qui gère le lieu. Il faut donc être organisé. Le lieu propose 200 emplacements pour des tentes et 150 pour camping-car.

Certains vacanciers sont déjà arrivés, mais le camping héberge aussi les sauveteurs en mer de la SNSM, les gendarmes et des saisonniers. Toute une population qui se prépare aussi à la saison qui arrive. Fantin explique qu'il lui reste deux jours pour bien se reposer "avant deux mois de rush sur les plages. Il faut être en forme pour être vigilant et pouvoir sauver les personnes qui en ont besoin". Un peu plus loin un groupe de jeunes est en vacances depuis quelques jours. Leur programme ? Profiter de la plage. Si pour l'instant ils n'étaient pas dérangés par les voisins, ils devraient bientôt être entourés de vacanciers puisque le lieu affiche complet.