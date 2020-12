Derniers préparatifs pour un Noël en mode covid en Ile-de-France

Charlotte et Michael se préparent à un Noël en petite comité et avec quelques aménagements, covid oblige.

C'est l'effervescence au marché de Boulogne-Billancourt. Les étales grouillent de monde. On vient acheter le fois gras, la dinde et les fruits de mer. "On va vous prendre deux douzaines de fines de Claire n°3" lance Charlotte au poissonnier. "On sera trois adultes et il y a un enfant qui en mangera aussi, raconte-t-elle, un paquet d'huîtres à la main. On a proposé à mes beaux-parents de venir le 24 mais ils préféraient limiter les déplacements et les risques, ils ne viendront que le 25 à midi."

Le couple passe chez le fleuriste et le fromager. Pour l'apéro, ils réfléchissent encore : il faut éviter de mettre les mains dans le même plat. "Je pense qu'on va faire des assiettes séparées par couple, explique Michael." "A priori qui dort ensemble, partage la même assiette !", rigole Charlotte.

Dans le salon, à côté de l'immense sapin, la table sera agrandie et la place de chaque convive est déjà toute réfléchie. "Nous on va se mettre au milieu, mes beaux-parents d'un côté et mes parents de l'autre, décrit Charlotte. Les enfants seront sur la table basse".

La nappe festive et les plantes décoratives sont prêtes pour la touche de Noël. "C'est toujours bien après une année comme ça d'avoir nos parents pour les fêtes parce que certains n'ont pas cette chance, on a des amis ou des amis d'amis dont les parents ont pu être touché", confie Charlotte.

Mais une chose est sûre : pas question de parler du virus. "J'espère qu'on discutera essentiellement des cadeaux du père Noël et des projets de l'année prochaine. Essayer de penser à demain et pas à hier !" Ce soir c'est jour de fête !