Derniers tours de pistes de la saison à l'hippodrome de Cherbourg-en-Cotentin

"Oui, Jolie, vas-y... Ouaaaaais". Dans les gradins de l'hippodrome de Cherbourg-en-Cotentin, certains donnent de la voix pour pousser leur favori dans la dernière ligne droite. Sous la pluie, derniers tour de pistes de la saison. 125 trotteurs réunis pour cette onzième journée de l'année à La Glacerie : dix ont eu lieu à Cherbourg-en-Cotentin et une, en août, a du être délocalisée à Graignes, dans le Centre-Manche, à cause de la sécheresse. Des rassemblements qui ont réuni à chaque fois entre 500 et 1.500 personnes.

Dans la grande salle du rez-de-chaussée, les parieurs ont les yeux rivés sur les écrans. Généralement, on ne mise pas gros : deux à six euros en moyenne, à l'image de Léo de Tourlaville, venu avec des amis. "On est footballeurs. On parie sur les matchs de foot aussi, mais les chevaux, y a une petite adrénaline. ça se joue sur deux à trois minutes. J'aime bien ça", explique le jeune homme qui a gagné... dix euros jusque là pour cette journée. Bon, il ne sera pas millionnaire pour le moment.

"Comme au loto"

Un peu plus loin, Cédric, de Tollevast est attablé avec sa famille. C'est un néophyte : d'habitude, c'est plutôt son beau-père qui joue. Mais là, avec les vacances de la Toussaint, c'est "l'occasion de tous se retrouver. Et de jouer quelques euros sans aucune prétention. On joue deux à quatre euros par course, on va en faire quatre ou cinq, ce n'est pas un budget énorme. Chacun propose un numéro. C'est un peu comme au loto", sourit le père de famille.

L'hippodrome touche aussi une partie de ces paris :"sur une journée comme aujourd'hui, on récupère 1,34% des enjeux. 75% reviennent aux joueurs gagnants. Les 25% qui restent, en gros, c'est moitié pour l'Etat ; le reste est mis dans un pot commun qui permet de financer les 16.000 courses organisées chaque année en France et d'avoir des ressources pour les équipements des 238 hippodromes du pays", souligne Jean-Philippe Massieu, le président de la société des courses de chevaux de Cherbourg-en-Cotentin.

Des chantiers envisagés

Une saison hippique marquée par la sécheresse. "L'eau qu'on utilise pour arroser notre piste, c'est uniquement de l'eau de pluie. La pluie qui tombe est récupérée via de grosses canalisations, qui passent sous la piste et rejoignent l'étang. On récupère aussi les eaux de ruissellement. Mais ça n'a pas suffi. Donc il a fallu qu'on se délocalise à Graignes. Pour les années futures, on va essayer d'améliorer le réseau de canalisations pour qu'il y ait moins de perte en ligne", note le président. Autre chantier prévu : rehausser un peu le trop-plein car l'hiver, il est possible de stocker 5 à 7.000 mètre cubes supplémentaires, pour avoir un stock de sécurité.