L'association Transverse cherche ses mannequins, pour la 3ème édition de Déroule ton look, un défilé pas tout à fait comme les autres. Un peu plus de la moitié des mannequins sont handicapés. Une façon de militer pour la mode "pour tous" et une expérience unique pour les mannequins.

Et si vous vous lanciez dans un défilé de modes ? L'association Transverse cherche ses mannequins, pour la 3ème édition de "Déroule ton look", un défilé pas tout à fait comme les autres organisé au Chambon-Feugerolles. Un peu plus de la moitié des mannequins sont handicapés. Pour le casting, le seul critère, c'est la motivation ! Si vous êtes tentés par l'expérience, vous avez jusqu'au 15 février pour postuler.

Vincent Vacher est à la tête de l'association. A 24 ans, sa maladie l'oblige à se déplacer en fauteuil, mais pas question pour autant d'oublier le look : "J'ai toujours été fan de mode, explique le jeune homme. Je me suis dit, pourquoi pas mettre en place un défilé un peu novateur dans la région !"

La démarche n'est pas simple, on essaie de faire au mieux pour les accompagner." Vincent Vacher, fondateur de Défile ton look.

L'idée séduit : cette année, certains mannequins (amateurs ou professionnels, tout le monde peut déposer une candidature)" viennent du sud de la France, voire même de Paris. Mais pour une personne handicapée, ce n'est pas évident d'oser aller sous le feu des projecteurs explique Vincent Vacher : "La démarche n'est pas simple, on essaie de faire au mieux pour les accompagner. Ce sont des échanges, et une relation qui naît au fil du temps."

200 bénévoles et 120 mannequins

Déroule ton look, c'est presque un an de préparation. La meilleure reconnaissance pour Vincent Vacher, ce sont les retours des proches des mannequins : "On a eu une famille, qui nous a dit que depuis le défilé, leur fils a vraiment évolué sur l'estime de soi. Ça fait plaisir à entendre, on se dit vraiment que le but de l'événement est rempli."

Le Jour J, le 24 mars, 200 bénévoles seront mobilisés pour accompagner les 120 mannequins : coiffeurs, maquilleurs évidemment, mais aussi des infirmières et des aides soignantes pour accompagner les personnes qui en ont besoin.

Quand ? Casting jusqu'au 15 février. Défilé le 24 mars.

Où ? La Forge, le Chambon-Feugerolles

Contacts : 06.89.22.68.14 - asso.transverse@wanadoo.fr - Page Facebook