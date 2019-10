"Derrière les barrières on ne se rend pas compte" : les Castelroussins visitent le chantier de Balsanéo

Châteauroux, France

Les groupes de visiteurs se sont succédé dans le labyrinthe du futur centre aquatique Balsanéo de Châteauroux ce samedi 12 octobre. Le chantier ouvrait ses portes, un peu plus d'un an avant la mise en service de la piscine. Ce projet à plus de 40 millions d'euros provoque visiblement de l'intérêt, puisque les réservations pour les visites affichaient complet.

Les visiteurs ont pu découvrir les coulisses du futur centre aquatique © Radio France - Manon Klein

Un chantier impressionnant

La plupart des visiteurs le disent : "on ne s'attendait pas à ça, à quelque chose d'aussi grand". On peut effectivement rapidement se perdre dans les dédales du futur centre aquatique, tant le bâtiment est volumineux. La taille des bassins impressionne également : "Quand le guide nous explique que l'un des bassins c'est l'équivalent de la piscine Firmin Batisse...c'est un gros truc quoi" commente l'un des visiteurs.

Cette visite du chantier n'est pas la première organisée par Châteauroux Métropole. Evelyne les a toutes faites, aux différentes étapes du chantier, et elle se réjouit de cette opportunité : "C'est quand même une belle intiative de nous faire participer à tout ça, parce que bon, les chantiers derrière des barrières, on voit pas, on ne se rend pas compte, tandis que là on le vit".

Evelyne devra encore patienter un peu avant de pouvoir prendre ses cours d'aquagym, comme elle l'a prévu, à Balsanéo. En effet au cours de la visite, certains ont découvert que le chantier avait pris un peu de retard, et que le centre aquatique n'ouvrirait pas ses portes avant fin 2020, voire début 2021.