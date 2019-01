Des sangliers trop nombreux, causent des accidents de la route entre Marseillan et Agde

Marseillan, France

Des hordes de sangliers anormalement élevées inquiètent les automobilistes entre Marseillan et Agde. Plusieurs accidents de la route se sont produits ces derniers mois entre ces deux communes de l’Hérault. La Fédération Départementale de Chasse a été appelée à 19 reprises en 2018 rien qu’à Marseillan, pour achever dans ce secteur, des sangliers blessés agonisant après un choc routier. Les animaux sont ensuite emmenés à l’équarrissage.

Impossible de quantifier avec exactitude le nombre d'accidents de la route

Les victimes ne préviennent pas automatiquement la police municipale, ni la gendarmerie. Mais d'après de nombreux témoignages, confirmés par la mairie de Marseillan et la Fédération de Chasse, les sangliers n'ont jamais été aussi nombreux dans le pays agathois. Les groupes sont de plus en plus peuplés. Bien plus que la décennie précédente. Les mammifères ont pris refuge depuis quatre à cinq ans dans la réserve naturelle nationale du Bagnas (réserve classée en 1983, protégée Natura 2000).

"Là, c’est de pire en pire" explique Gabin Serrano, le président de la Fédération de chasse de Marseillan. "Il m’est arrivé de croiser des troupeaux de 15 à 16 sangliers. C’est impressionnant. Il vaut mieux ne pas trop bouger si on ne veut pas être chargé. Vous vous promenez la nuit et vous êtes certains d’en croiser."

Il y a 20 ans si on tuait un sanglier, c’était déjà pas mal. Aujourd’hui il pullule dit Gabin Serrano Copier

Les sangliers viennent se reproduire dans les 561 hectares de la réserve naturelle en toute sécurité. Les chasseurs n’y ont pas accès, tout comme le public qui ne dérange pas leur quotidien. Dès la nuit tombée, les sangliers sortent de la réserve pour aller manger dans les vignes et sur les chemins au bord de la route et c’est à ce moment que se produisent les accidents.

"En décembre dernier, j’ai été appelé pour tuer un sanglier blessé" raconte Gabin. Il chasse ici depuis 17 ans. Il connaît bien le secteur. "L'animal pesait 122 kilos. Il a été percuté par un camion. Je ne vous raconte pas l’état du véhicule. Il était plié de partout".

Lionel habite à la sortie de Marseillan, en direction de Marseillan-plage. Lui aussi confirme une présence bien plus importante depuis son installation au début des années 2000. Il a été témoin d’un accident de la route l’an passé.

"Je suis arrivé alors qu’un sanglier sortait du talus. Il a percuté la voiture qui arrivait en face de la mienne. Le choc a été violent. Il nous a longuement regardés, puis il est reparti comme s’il ne s’était rien passé. Heureusement, il n’a pas chargé".

"Le sanglier n’a pas gémi dit Lionel, malgré la violence du choc. Il est reparti comme il est arrivé". Copier

Pour la Fédération de Chasse, il faudrait installer des pièges supplémentaires pour attraper les sangliers dans la réserve. Trois cages ont été positionnées à ce jour. Ce n'est pas suffisant d'après les chasseurs. Heureusement, il n’y pas eu d’accident grave en 2018 rajoute Gabin Sérrano de la Fédération de chasse. Ce qui n’a pas toujours été le cas rappelle le maire de Marseillan. "On ne croise pas qu’un seul sanglier" dit le maire, "il y a toute la famille".

"Un Agathois a été gravement blessé et handicapé suite à une collision il y a une dizaine d’années" rajoute Yves Michel.

Les sangliers se reproduisent dans cet espace protégé en toute sécurité. Les chasseurs ont interdiction d’y faire des battues.

De plus en plus de sangliers entre Marseillan et Mèze

Les sangliers auraient moins peur des véhicules et de la circulation, ce qui augmente le danger. Ils s’approchent de plus en plus de la commune.

"Bien souvent, il n’y a pas qu’un seul sanglier. Il y a toute la famille dit le maire de Marseillan Yves MICHEL Copier

"Il nous est arrivé d’en trouver à l’intérieur des lotissements, morts ou agonisants après un accident".

Pour le maire de Marseillan, il est important de réaliser un état des lieux des sangliers. S'il y a besoin de réguler cette population pour limiter les risques d'accident, alors il faudra prendre des mesures rajoute Yves Michel.