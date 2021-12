À Orléans, le match de l'OLB permet au Secours populaire de collecter des peluches pour les plus démunis

Depuis une dizaine d'années un partenariat s'est développé entre la Ligue Nationale de Basket et le Secours populaire, profitant à de nombreuses familles en difficulté. Lors du match opposant l'OLB et Paris Basket, ce jeudi, un dispositif a été mis en place avec de nombreux événements caritatifs.

Pour la deuxième année consécutive, en période de fêtes, le Secours populaire doit adapter ses actions solidaires face à la pandémie. L'objectif, même en période de Covid-19, est que chacun passe de bonnes fêtes de fin d'année. Pour cela, l'association a organisé, au Palais des Sports d'Orléans, un lancé de peluches et une tombola. Ce jeudi 23 décembre, pour la rencontre de championnat entre l'OLB et le Paris Basket, le club de l'Orléans Loiret Basket a invité de nombreux enfants du Secours populaire.

32 places offertes par l'OLB - Nicolas Jaffré, directeur du Secours populaire du Loiret

Parmi les événements caritatifs, la distribution de nombreuses invitations par le club orléanais a fait des heureux en tribune car "32 places ont été offertes par l'OLB. 22 enfants ont assistés au match, accompagnés de 10 adultes pour encadrer" raconte le directeur du Secours populaires du Loiret, Nicolas Jaffré.

Autre moment fort de la soirée, le lancé de peluches. Dès le coup de sifflet final de la rencontre, des peluches ont été jetées des quatre coins des tribunes du Palais des Sports. Parmi les généreux donateurs, le groupe des Magic Sup représenté par sa présidente, Delphine Cadic. "On a mobilisé un maximum de Magic Sup pour amener des peluches comme le club avait demandé et certains ont aussi déposé des cadeaux à l'entrée". Des peluches qui sont récoltées pour les enfants du Secours populaire comme précise Mehdi, jeune supporter de l'OLB qui a ramené sa peluche "pour aider ceux qui sont dans le besoin".

Le jeune Mehdi et sa famille ont participé à la collecte de peluches, organisée par le Secours populaire et l'OLB © Radio France - Matthieu Riolland

Une animation qui ne s'arrête pas qu'aux peluches, souligne Nicolas Jaffré. "Dans le cadre des matchs de Noël, une tombola est organisée. Le club met un maillot dédicacé par les joueurs de l'OLB en lot principal". L'heureux gagnant c'est André, il supporte l'OLB depuis 28 ans et il est très content de participer à la bonne cause. "C'est agréable de voir des gens qui s'investissent pour soutenir les plus démunis".

André, supporter de l'OLB et heureux gagnant de la tombola organisée par l'OLB et le Secours populaire © Radio France - Matthieu Riolland

Cette année le Secours populaire repart avec trois caddies de peluches, de quoi faire des heureux à Noël.