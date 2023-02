Des activistes éteignent des panneaux publicitaires à Montpellier pour dénoncer le gaspillage d'électricité

Des militants de plusieurs organisations écologistes ont mené une action anti-pollution lumineuse dans la nuit de samedi à dimanche. Dans 38 villes de France, dont Montpellier, ils ont éteint ou recouvert d'une affiche les panneaux publicitaires lumineux. 2 400 en tout selon ces organisations : Alternatiba, ANV-COP21, Extinction Rebellion France, Greenpeace France et Résistance à l’Agression Publicitaire. Dans un communiqué, elles expliquent vouloir dénoncer le "gaspillage énergétique des publicités lumineuses."

Sobriété énergétique

Les activistes s'insurgent notamment de voir ces panneaux lumineux allumés et utiliser de l'électricité dans une période où le gouvernement appelle les Français à la sobriété énergétique. En somme, ces organisations demandent "l'extinction des façades, enseignes, vitrines, écrans de tous les commerces dès leur fermeture, et l’extinction des intérieurs dès l’inoccupation des locaux ; ainsi que l'extinction complète, quelle que soit l’heure de la journée, de l'ensemble des panneaux publicitaires lumineux et des écrans numériques dans l'espace public."

GreenPeace Montpellier a interpellé Michaël Delafosse, le maire de la ville, sur Twitter.