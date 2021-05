La 2e édition de l' "été marseillais" propose à partir du 1er juillet et jusqu'à la fin du mois d’août des activités culturelles, sportives et conviviales dans tous les quartiers de la ville.

Des activités culturelles et sportives au programme de “l’Été marseillais”

Un été culturel

Après de longs mois de confinement, les Marseillais et les visiteurs pourront accéder à une offre culturelle adaptée. Une programmation renouvelée est proposée dans les musées, les bibliothèques, les archives municipales, aux théâtres de l’Odéon puis l’Opéra mais aussi sur l’espace public avec l’installation d’ateliers créatifs, de projections en plein air, etc. Les collections permanentes des musées municipaux sont gratuites et ouvertes au public du mardi au dimanche de 9h à 18h.

Un été sportif

Tout au long de l'été, les Marseillaises pourront profiter des animations sportives. Les plus de 18 ans pourront participer à des séances de Yoga, Gymnastique Suédoise, Zumba, CrossFit, Pilates, Cardio boxe, Eco Urban Training, animés par des coachs sportifs. A partir du 28 juin, les piscines municipales seront ouvertes au grand public de 10h à 20h30. Les stades et les gymnases, eux, seront ouverts de 8h à 22h. Les parcs publics étendent leurs horaires d’ouverture de 7h à 22h pour permettre aux Marseillais de profiter des espaces verts de la ville en soirée. Le parc Borély accueillera cet été un village de foodtrucks

Un Vieux-Port piétonnisé et végétalisé

Tout l'été, le quai du Port sera interdit aux voitures toute la journée. Des colonnes fleuries seront installées ainsi que des bancs, des tables en bois et des brumisateurs. Un marché d’artisans locaux va s'installer sur le Vieux-Port du 1er juillet au 30 septembre. Une quarantaine de stands de producteurs régionaux exposeront leurs produits du jeudi au dimanche de 11h à 19h.