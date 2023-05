Des adaptations depuis la fin de la gratuité des parkings de la Polyclinique de Limoges

Il est un peu plus de 8h ce mardi matin et un petit ralentissement se forme au niveau du rond-point de la clinique Chénieux à Limoges. Quelques voitures patientent, sans énervement, pour accéder au parking de l'établissement de santé. Depuis le 24 avril**, les 800 places de ce dernier sont devenues payantes.** "Le contexte inflationniste nous a frappé de plein fouet depuis quelques mois, notamment le volet énergie. Nous avons des bâtiments importants à chauffer et à éclairer. Nous avons eu un surcoût significatif, plus d'un million d'euros sur 2022 et nous avons été contraints de trouver des solutions", explique la directrice de la Polyclinique.

ⓘ Publicité

L'option s'est donc portée sur les parkings, plutôt que les chambres individuelles poursuit Cécile Blanc, "ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons pris cette décision, mais nous étions quasiment le dernier établissement sur toute la Nouvelle-Aquitaine à ne pas faire payer les parkings".

Deux bornes de paiement sont installées près de l'entrée de la clinique © Radio France - Valérie Mosnier

Cette décision est plus ou moins bien accueillie par les patients croisés sur le parking. "Je préférais quand c'était gratuit" raconte Justine, une habitante de Brive, "mais à Brive on ne peut pas se garer, ici à la limite on peut se garer et on est à côté". Son ticket à la main, Véronique s'en sort pour 80 centimes, elle relativise, "on est sûrs d'avoir une place, parce qu'il y a des jours où l'on ne pouvait même pas se garer. Payer ? Vous savez, on paie partout maintenant, si vous connaissez quelque chose de gratuit dites le moi. C'est raisonnable, vous allez en ville les parkings souterrains sont aussi chers."

Francis et Nadine pressent le pas pour être à l'heure à leur consultation. Ces habitants de Saint-Yrieix-la-Perche ont voulu éviter le parking payant et se sont garés à quelques dizaines de mètres, "on a eu de la chance de trouver une place, entre l'ophtalmo et là".

Des barrières début 2024 pour le parking relais de la STCL

Ils ne sont pas les seuls, le parking relais du Pôle Saint-Lazare, gratuit, est devenu un parking repli pour les usagers de la clinique, mais au détriment des usagers de la STCL qui commencent à s'en plaindre. Il va y avoir du changement début 2024 assure Gilles Bégout, vice-président en charge des transports à Limoges Métropole : "On va faire ce qui se fait dans toutes les communautés urbaines, partout où il y a des parkings relais. On va mettre en place des systèmes de barriérages où les usagers qui utilisent les transports en commun auront soit une gratuité, soit une tarification très intéressante. Pour les autres ce sera aussi cher que de l'autre côté."

L'installation était certes prévue indépendamment de la décision de la Polyclinique, mais elle tombe à pic**. Faut-il craindre plus de** stationnement sauvage ? L'avenue du Golf, située au dessus du parking de la clinique, voit une enfilade de voitures stationnées le long du grillage. La ville de Limoges est attentive à la situation et Jean-Marie Lagedamont, adjoint en charge du stationnement est optimiste : "J'espère qu'on y arrivera pas et je pense que l'on y arrivera pas et que ça va se réguler. Mais on pourrait arriver jusqu'à des aménagements, notamment sur les trottoirs. Mais, ça nous ennuierait d'investir pour être coercitif sur un sujet qui n'est pas le notre au départ."

Des ajustements à venir

Un peu plus de trois semaines après la mise en place des parkings payants, la direction de la Polyclinique reconnaît qu**'il y a des ajustements à faire,** pour l'accueil des personnes handicapées et pour fluidifier la circulation aux abords, "nous sommes en réflexion, il faut voir la faisabilité de doubler l'entrée côté urgences et d'améliorer l'accès à certaines bornes de sortie qui sont, pour l'une d'entre elle en tout cas, pas très pratiques", rajoute Cécile Blanc.

Pour fluidifier la circulation aux abord de l'établissement, la direction envisage d'installer une borne supplémentaire du côté des urgences © Radio France - Valérie Mosnier

Mais pas question de revenir à la gratuité. Après le parking de Chénieux et de l'ophtalmologie, ce sera au tour des Emailleurs à la fin du mois. Là aussi, la question du stationnement risque de se poser notamment pour la petite zone commerciale située en face de la clinique, et où il est déjà difficile de trouver une place pour se garer.