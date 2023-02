Des adolescents d'Avignon apprennent à mieux pédaler pour sortir de leur quartier

Une dizaine de jeunes des quartiers d'Avignon passent leurs vacances sur un vélo avec le centre social La Fenêtre.

Ces adolescents des quartiers Saint Chamand, La Barbière ou Montfavet préparent une grande sortie à vélo pour les prochaines vacances scolaires mais auparavant, ils doivent se perfectionner car ils sont encore maladroits sur un vélo.

Le centre social de Saint Chamand veut aussi améliorer la mobilité de ces jeunes trop souvent refermés sur leurs quartier.

Cabrer dans le quartier, ce n'est pas vraiment savoir faire du vélo

Ces adolescents savent pédaler mais pas forcément freiner. Diplo, 11 ans, explique qu'il a du mal avec les freins : "quand j'appuie, ça me fait faire des dérapages".

Sur son vélo, Marwa peine sur les chemins "quand il y a des pierres et de l'herbe". Youssef, est plus habile. Il pédale régulièrement dans son quartier "mais je fais pas du vélo comme ça. C'est pour m'amuser. Si je sors, c'est pour cabrer ! Mais ça m'aide toujours une sortie comme ça, pour être plus à l'aise dans les pentes, savoir changer les vitesses".

En queue de peloton, Donia, l'animatrice du centre social La Fenêtre explique que "les cailloux, la forêt, adapter sa vitesse, son positionnement sur le vélo, c'était carrément nouveau. Alors qu'au quartier, ils se prennent pour des pros du vélo, ils se sont aperçus qu'ils ne savaient pas faire du vélo !".

Pédaler pour sortir du quartier

Cette ballade sur l'ile de la barthelasse, c'est aussi sortir du quartier. Isaak ne pédale jamais car "je n'ai pas de vélo chez moi. Je suis jamais venu ici. Ca me change du quartier*. Ca me fait découvrir des endroits d'Avignon que je n'avais jamais vu"*. Diplo ne pédale plus dans son quartier parce que "les roues de mon vélo sont dégonflées et on ne trouve pas trucs pour gonfler les vélos au supermarché".

Un atelier de réparation est en projet. Auparavant, une randonnée de plusieurs jours sur la via Rhôna est prévue pour les prochaines vacances, au printemps.

