Cinq adolescents mayennais présentent un court-métrage au Festival Nikon

"On fait un métier où on a besoin d'avoir beaucoup confiance en soi et la confiance ça s'emmagasine dès le plus jeune âge, donc c'est bien parce qu'ils ont appris énormément de choses", se réjouit Anton Khan, le réalisateur qui chapeaute le projet. Tout a commencé quand il a récemment quitté la région parisienne pour s'installer à Ahuillé, avec sa compagne. "_Je m'étais dit '_mais qu'est-ce qu'il m'a manqué moi, quand j'étais jeune, pour vraiment réussir ce que j'avais envie de faire'. En fait c'était juste de m'initier au métier du cinéma. C'est là que j'ai eu l'idée de commencer cet atelier."

Il a alors créé ce groupe de travail, rejoint par cinq adolescents mayennais, pour leur apprendre les bases du métier de réalisateur. "Plein de choses qui tournent autour du cinéma et pas que ce que nous, on voit en tant que spectateur", explique-t-il. Il les a alors initié à l'écriture de scénario et de personnage, à la production, ou encore au jeu d'acteur. Et ensemble, ils ont tourné un court-métrage, Le Marchand de Sable, qui concourt pour le Festival Nikon, avec 1 600 autres films. Cette année, le thème du festival est le rêve. Si c'est Anton Kahn qui a réalisé le film, les adolescents se sont partagé l'écriture du scénario et la production. Pour le tourner, ils ont fait appels à des comédiens de métier et à des techniciens professionnels. Le 22 mars, les 50 court-métrages qui auront reçu le plus de votes, seront sélectionnés pour la finale.

Réaliser de nouveau films de manière autonome

Mais l'atelier d'Anton n'a pas pour autant pris fin. L'équipe, qui a pris le nom Canall, continue de se réunir pour apprendre les bases de la réalisation, mais surtout pour travailler sur leur nouveau projet : réaliser des courts-métrages en complète autonomie, seul ou à deux. "Moi je serai juste là en mentor, en soutien, annonce Anton Khan. Ils vont devoir tout faire, c'est à dire écrire le film, trouver quel technicien ils vont mettre à quel poste, faire les castings." Le réalisateur aimerait ensuite pouvoir organiser des séances de projection, une fois les films réalisés.

Anton Khan explique l'intérêt de son atelier. Copier

Un vrai challenge pour les cinq jeunes, mais surtout une expérience très formatrice car tous se voient évoluer plus tard dans le milieu du cinéma ou dans une profession liée à l'image. Arthur, par exemple, se voit bien travailler dans le montage ou la post-production. À 16 ans, cet élève de terminale envisage de s'inscrire dans un BTS d'audiovisuel, une fois le bac en poche. Et forcément les conseils prodigués par Anton sont une bénédiction : "Ça nous permet de découvrir tous les aspects du métier et ça aide à affiner son choix d'orientation."

Charlène qui rêve de devenir actrice, tire, elle aussi, beaucoup de bénéfices de l'expérience : "Il m'a vraiment montré comment décortiquer un texte et comment le ressentir. Il m'a montré ce que le réalisateur en face de moi, veut que je montre à la caméra. Ça m'aide énormément pour plus tard". Quant à Lucie, qui souhaite faire de la photographie, elle a pu apprendre à travailler sur l'image.

Si vous souhaitez encourager le projet, vous pouvez visionner le premier court-métrage du groupe Canall, ici.