Des adolescents ukrainiens en vacances à Reims pour se vider la tête

Reims accueille quinze jeunes ukrainiens jusqu'à la fin du mois de juillet. Tous sont originaires de Tchernihiv, ville partenaire de Reims depuis mai dernier. Leurs vacances ont commencé dans la marne ont commencé le 12 juillet, elles se terminent le 30. Le but des organisateurs est de leur offrir une bulle de calme, loin de la guerre et de leur quotidien. Pour cela, des familles d'accueil se sont portées volontaires pour les héberger. La journée des activités artistiques, culturelles et sportives leur sont proposées.

Une bande d'ados comme les autres

Les encadrants des adolescents pendant ces vacances (la ville de Reims et l'association Parrain Ukraine Reims) leur trouvent trois points communs : ils ont tous 15 ans, viennent tous de Tchernihiv et ont tous perdu leur père à la guerre. Des points communs qui les différencient d'une grande majorité des autres adolescents de leur âge. Pourtant les regarder pendant leur visite de la Cathédrale de Reims rappelle bien que ce sont des jeunes de 15 ans.

Le guide des tours de la Cathédrale, Arnaud, enchaîne les explications et les questions. Anna Iurchuk, membre de l'association Parrain Ukraine Reims, s'occupe de la traduction. Mais les quinze adolescents en face d'eux ne sont pas toujours très attentif. Ils discutent et enchaînent les selfies. Ce qui amuse Valéry Pelletier. Cette artiste à la Fileuse à Reims fait travailler ces jeunes sur un projet artistique : "Je les vois et on les gère vraiment comme un voyage d'ados loin de la famille. Ils sont entre eux, ils s'amusent. Ils n'ont pas nécessairement envie d'être avec les adultes."

Séance photos en haut de la Cathédrale de Reims pour quinze jeunes ukrainiens de Tchernihiv © Radio France - Etienne Cholez

Dans leur conversation, la guerre n'a pas sa place. Au moment de s'entretenir avec certains d'entre eux, ils nous demandent immédiatement : "Pour parler de quoi ? La Cathédrale ou nos sentiments ?" Sous-entendu, les questions personnelles sur l'Ukraine et leur vie à Tchernihiv : non-merci. Snizhana, 15 ans, a des étoiles plein les yeux en haut des tours de la Cathédrale de Reims : "On peut voir toute la ville d'ici, c'est vraiment beau ! Je suis vraiment heureuse d'être à Reims. Quand on nous a dit qu'on pouvait venir en France en vacance, j'ai crié : 'Oui, je veux !'"

Anna Iurchuk, leur interprète pendant ce séjour les voit épanouis. Au moment d'évoquer l'importance d'un tel séjour, elle frissonne : "Il faut qu'il change d'environnement. Ils restent dans le calme sans les alarme qui les réveillent à deux ou trois heures du matin. Avec eux, j'évite de parler de la guerre. Quand ils font des pique-niques dehors ou des manèges à la fête foraine, ça m'étonnerait qu'ils veuillent parler de la guerre."

La cohabitation avec les familles d'accueil pas toujours évidentes

Des familles se sont portées volontaires pour accueillir ces jeunes ukrainiens. La plupart sont des "habitués" puisqu'ils ont déjà accueilli des familles d'Ukrainiens au début de l'invasion russe. Mais pour Véronique et Jean-Louis, c'est une première. Ce couple de retraités a parfois du mal à comprendre ces jeunes. Pourtant, Véronique a immédiatement fait un parallèle entre l'histoire de ces jeunes et son histoire personnelles : "Ils ont tous perdu leur papa à la guerre. C'est horrible. Je me suis projeté. Je suis veuve depuis des années. Mes enfants ont aussi perdu leur père très jeunes."

Mariia, Dariia et Igor, trois jeunes ukrainiens hébergés dans une famille d'accueil près de Reims pour les vacances © Radio France - Etienne Cholez

Mais depuis que Véronique et Jean-Louis accueille trois adolescents ukrainiens, la cohabitation n'est pas évidente. Véronique déplore déjà la barrière de la langue : "Ils ne parlent pas anglais. Donc c'est difficile. On se sert d'une application échanger. Parfois elle traduit n'importe quoi. L'une des adolescentes qui vit chez nous a voulu nous demander l'autorisation pour se laver les cheveux. Sauf que d'après le traducteur elle nous demandait si elle avait le droit de se prendre la tête !" Jean-Louis remarque lui une barrière générationnelle : "Ils sont tout le temps sur leur téléphone. On ne les voit presque pas : dès qu'ils rentrent à la maison, ils filent dans leur chambre pour manger des chips et boire des sodas..." Mais ce couple de retraité ne manque pas d'auto-dérision : "Bon, on est vieux. Donc déjà on a du mal à comprendre les adolescents qui parlent français…"

Pour les trois adolescents ukrainiens hébergés chez Véronique et Jean-Louis, tout semble aller à merveille ! Dariia, Mariia et Igor souhaitent garder contact avec leurs hôtes après les vacances. Chez eux ils se sentent : "parfaitement calmes. On ne peut s'inquiéter éternellement."