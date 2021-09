Au Mans, un petit groupe de mineurs fréquente depuis quelques semaines le bus des Restos du cœur, révèle l'association à France Bleu Maine. Permanents et bénévoles sont très inquiets pour ces filles et garçons de 14 à 17 ans, en rupture avec leur famille ou qui fuguent de leur foyer d'accueil.

Des ados de 14 ans seuls aux Restos du cœur du Mans : "On leur donne à manger, mais après ?"

Ils ont entre 14 et 17 ans : depuis quelques semaines, une quinzaine d'adolescents, aussi bien des filles que des garçons, fréquentent le bus des Restos du cœur en centre-ville du Mans, une structure destinée initialement aux sans-abri. Aucun adulte ne les accompagne quand ils viennent chercher à manger. Leur sort inquiète l'association, qui lance l'alerte sur France Bleu Maine.

De jeunes Sarthois en rupture

Les bénévoles du bus du cœur venaient déjà en aide depuis longtemps à de jeunes mineurs étrangers isolés, qui vivent à l'hôtel et ont besoin de l'association pour manger. Le profil de ces nouveaux bénéficiaires est différent, explique Guy Coussanjammy, le responsable du bus : "Il y a des mineurs qui ont quitté le domicile familial et aussi des enfants placés, judiciairement ou administrativement, qui fuguent de leur foyer".

Au fil des semaines, les bénévoles ont commencé à tisser des liens fragiles avec ces adolescents en rupture. "Le premier jour, ils donnent un prénom, qui change le lendemain… Aujourd'hui, ça va mieux, on connait mieux leur histoire, même si ça reste ténu. On a appris qu'ils avaient l'habitude de se rassembler dans le secteur de la gare du Mans. Et ils nous parlent des 'grands' qui les aident."

L'engrenage de la rue

C'est "grands", ce sont de jeunes adultes, marginaux, qui ont pris ce petit groupe sous leur aile. "Ça leur donne l'impression qu'ils se recréent une famille", explique une bénévole. "Mais c'est un milieu où il y a de la violence, de l'alcool et de la drogue. Alors que les "vieux briscards" de la rue, au contraire, essayent de les convaincre de rentrer chez eux."

Rentrer chez eux, il n'en est pas question pour ces jeunes, qu'il s'agisse du domicile familial ou du foyer. "Ils nous disent : 'C’est ma vie, je suis bien comme ça'. On appelle la police, mais quand on ferme le bus à 22 heures, personne n'est venu", s'alarme Guy Coussanjamy. "On leur a donné à manger mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Ce sont des gamins qui prennent le chemin de la rue de manière durable."

Le responsable du bus du cœur se sent démuni : "On appelle le 119 [le numéro du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger, NDLR], mais le temps d'avoir quelqu'un en ligne, il s'écoule une heure et on ne peut pas retenir le gamin."

Ces jeunes en déshérence, c'est la France de demain. - Le président des Restos du cœur de la Sarthe

Joël Defontaine, le président des Restos du cœur de la Sarthe, a envoyé plusieurs courriers, aussi bien à la préfecture qu'au Conseil départemental. "Quand, au foyer de l'enfance, il y a une éducatrice pour 20 gamins, vous pensez qu'elle peut s'absenter pour venir en chercher un au bus ?", déplore-t-il. "Il y a un vrai problème de moyens humains et de moyens financiers, et pour moi, il est plus que temps que l'État prenne ses responsabilités."

"Ces jeunes en déshérence, c’est la France de demain", prévient Joël Defontaine. "Moi, en 2050, je ne serai plus là mais que va devenir cette génération ? Ils sont laissés à l’abandon, n’ayons pas peur des mots."