Des AESH creusois manifestent sous les fenêtres du ministère de l'éducation nationale ce mardi

Une délégation creusoise va manifester ce mardi 19 octobre à Paris, pour réclamer un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH. Il s'agit d'un rassemblement national. Les AESH sont les personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap au quotidien à l'école.

Les AESH (Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap), veulent frapper un grand coup ce mardi 19 octobre. Des délégations de toute la France vont se rendre à Paris pour manifester devant le ministère de l'éducation nationale à 13h. Ce rassemblement est organisé à l'appel de plusieurs syndicats. Ils réclament notamment un meilleur statut et un meilleur salaire pour ces agents qui aident les enfants atteints de handicap à réussir leur scolarité. Un comité Creusois fera le déplacement. Parallèlement, une manifestation est aussi organisée devant l'inspection académique de Guéret à 12h30.

Selon les syndicats, les AESH vivent sous le seuil de pauvreté

Cette mobilisation vise à dénoncer les conditions de travail des AESH. Ils souffrent d'une grande précarité, liée à des salaires très bas et des temps partiels imposés. "J'ai un contrat de 19h35 par semaine et je touche 621 euros par mois", confirme Emma, une AESH creusoise. Les syndicats ont fait leurs calculs : malgré l'enveloppe débloquée dans le cadre du Grenelle de l'éducation pour revaloriser les salaires des AESH, ces derniers vivent toujours sous le seuil de précarité.

Les manifestants dénoncent aussi l'organisation de travail des AESH. Depuis 2019, les PIALs (Le Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé) ont été mis en place en Creuse et partout en France. Ce dispositif permet de mutualiser les AESH. Son objectif initial était de mieux organiser l'emploi du temps des agents afin de couvrir plus de besoins sur chaque territoire. Néanmoins, les AESH dénoncent de nombreux effets pervers : l'augmentation du nombre d'enfants pris en charge, des changements d'affectation du jour au lendemain, la diminution du nombre d'heure d'accompagnement par élève etc.

Plusieurs organismes creusois s'associent à cette mobilisation

Conséquence de ces conditions de travail difficiles : on peine à recruter assez d'AESH pour couvrir tous les besoins en Creuse. A la rentrée 2021, on compte 200 AESH pour 100 élèves en accompagnement individualisé et 231 élèves en accompagnement mutualisé.

Un mois et demi après la rentrée, certains enfants qui ont droit à une AESH ne sont toujours pas accompagnés dans notre département. Il est difficile de trouver un chiffre global. Cependant, Marie-Christine Schulz, la présidente du réseau bulle 23 donne une première indication. D'après elle, parmi les familles ayant des enfants atteints de troubles autistiques et suivies par l'association : "Une douzaine attendent toujours une AESH actuellement en Creuse". Elles étaient une trentaine le jour de la rentrée.

Cette situation pénalise fortement les enfants concernés. Leurs camarades de classes, ainsi que leurs enseignants peuvent aussi être impactés. En Creuse, plusieurs organismes soutiennent donc les AESH dans leur combat. Les syndicats FO et SUD, la FCPE et le réseau Bulle 23, feront le déplacement eux aussi à Paris.

Le SNUIPP de la Creuse, organise quant à lui un rassemblement à Guéret ce mardi 19 octobre à 12h30. Le rendez-vous est fixé devant l'inspection académique de Guéret.