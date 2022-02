20 ans, 20 communes : Limoges Métropole fête son anniversaire avec des posters

Ces affiches colorées ont été tirées par Limoges Métropoles en six mille exemplaires.

Pour ses vingt ans, Limoges Métropole marque le coup. De l'abbaye de Solignac, aux vignes de Verneuil-Sur-Viennes, chaque commune a droit à son poster. Vingt éditions ont été tirées en six mille exemplaires. L'objectif, revaloriser l'image de ces petites communes auprès de ses habitants, mais aussi auprès d'un public extérieur.

L'importance d'un sentiment d'appartenance

Pour la directrice de la communication à Limoges Métropole, Hélène Valleix, cette campagne est l’occasion de renforcer un sentiment de cohésion entre les habitants. " On sait qu'on appartient à une commune, à un département, mais il n'est pas négligeable de rappeler qu'on appartient aussi à une communauté urbaine." Créée en 2001, la Communauté de Communes est devenue une Communauté Urbaine en 2019. Avec 208 000 habitants, elle se présente comme le 2e pôle de la Région Nouvelle-Aquitaine. "Ces affiches sont là pour rappeler aux habitants qu'ils font partie d'un tout, d'une communauté unie, faite de richesses sur le plan paysager et patrimonial."

"Toutes les communes mêmes les petites méritent leur représentation"

Pour moderniser l’image de ces petits territoires, Séverine Bordas, graphiste en charge du projet, joue sur la tendance du vintage. "Il y a un engouement pour ce type d'affiches depuis quelques années, car on les modernisées. Ça n'est plus ringard de vouloir posséder un poster de sa propre ville chez soi." Un graphisme aux couleurs pastels saturées, inspiré de celui des affiches de la compagnie des chemins de fer au XIXe siècle. Si à l'origine, ces illustrations étaient réservées aux destinations touristiques comme Paris, Toulouse ou Bordeaux, pour Séverine Bordas "toutes les communes, même les petites méritent leur représentation. Et j'ai essayé ici de faire transparaître le côté magique de chaque lieu..."

Les affiches sont toutes disponibles gratuitement à l'office de tourisme de Limoges. © Radio France - Salomé Pineda

Limoges et Couzeix

Ces paysages bucoliques n'ont pas laissé les habitants du coin indifférents. " Des gens ont mis les pieds pour la première fois à l'office du tourisme pour venir chercher ces affiches", raconte Laurent Girard. Le conseiller en séjour se réjouit de l'efficacité de cette initiative promue sur les réseaux sociaux. _" C'est vraiment une bonne idée, pour moi ça peut inciter les touristes à aller visiter des lieux qu'ils n'auraient pas remarqué autrement." Toutefois, l'employé confie qu'à ce jour, l'affiche la plus écoulée reste celle de Limoges. "C'est logique puisque c'est proportionnel à son nombre d'habitants! Couzeix et Solignac plaisent bien aussi."_ Les autochtones ont jusqu'au 26 février pour retrouver ces dessins à l’office de tourisme intercommunal de Limoges.