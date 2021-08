Des affiches anti-corrida défient les aficionados à Arles

Elles sont bien visibles dans les zones commerciales et les grandes artères à l'approche du centre-ville d'Arles. Et ont le mérite de poser le débat instantanément. Faut-il interdire la corrida au nom de la souffrance animale ?

Dans la ville d'Arles où l'on compte de nombreux aficionados, le sujet divise. Jean-Luc gère un commerce du centre ville et il bondit à cette question : "c'est une tradition, un spectacle majestueux ! et quand vous allez faire un tour dans les élevages en batterie ou dans les abattoirs vous croyez que c'est propre ?"

Charly, qui tient le célèbre bar du Tambourin dans le centre-ville va même plus loin : "les taureaux sont élevés en liberté pendant des années, ils ne sont pas engraissés pour faire de l'argent. _Ce sont des taureaux de combat, ils sont élevés pour ça_, et quand on les blesse ils continuent d'attaquer, ils ne connaissent pas la même souffrance que nous, ils sont fait comme ça."

Une tradition qu'il faut faire évoluer ?

Un discours qui passe mal auprès de celles et ceux qui ne sont pas amateurs de corrida, comme Monsoria : "je suis contre toute forme de violence, je ne supporte même pas les zoos. Je ne comprends pas comment l'être humain peut s'amuser en voyant un animal souffrir et ressentir de la peur. Il est temps d'interdire ces spectacles d'un autre âge."

Pour Roger on peut mettre fin aux mises à mort : "quand vous tuez un taureau qui agonise, que vous lui coupez les oreilles et la queue devant une foule en délire, c'est barbare. _On pourrait peut-être trouver une autre manière de vivre cette tradition_."

Danielle, elle, a du mal à supporter certaines scènes de corrida. Mais pas question de changer la tradition ni d'interdire : "Je n'aime pas la mise à mort, mais tout le reste ça me plait. C'est vrai que c'est dur de voir un animal souffrir, _je tourne la tête quand ils tuent le taureau_. Que ceux qui n'aiment pas ça ne viennent pas, et puis voilà !"