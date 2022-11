Des affiches de Greenpeace sur les panneaux publicitaires de Clermont-Ferrand

Leurs affiches ont recouvert le centre-ville de Clermont-Ferrand, et d'une dizaine d'autres villes en France. L'ONG Greenpeace a voulu mettre en avant le fait que bon nombre de panneaux publicitaires de l'agglomération clermontoise fonctionnaient la nuit.

Avec ce message : "Laisser ce panneau allumé quand on nous demande la sobriété, c'est absurde". Greenpeace a lancé une pétition locale pour demander l'extinction des panneaux publicitaires rétro-éclairés et des écrans d'affichage numérique. Il y en aurait une quinzaine sur l'ensemble de l'agglomération.

Selon Simon Darnay, bénévole et référent sur la question énergétique de Greenpeace Clermont-Ferrand, "il faut que tout le monde mette la main à la pâte. On nous parle de col roulé et de revenir à l'étendoir pour sécher le linge, sauf que les plus gros consommateurs de jus ne sont pas les citoyens."

Ce lundi, la ville et la métropole de Clermont-Ferrand n'avait pas répondu à l'appel de Greenpeace. "On n'arrête pas de nous répéter qu'on risque d'avoir des pénuries d'électricité cet hiver, le but c'est que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités en tant qu'élu", explique Simon Darnay. Ce lundi matin, des employés de la société JCDecaux ont procédé au nettoyage des panneaux.